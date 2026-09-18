Το βράδυ που περίμενε για χρόνια όλη η οικογένεια του Παναθηναϊκού

Το σημερινό βράδυ είναι ιστορικής σημασίας για τον Παναθηναϊκό. Είναι ιστορικής σημασίας για κάθε Παναθηναϊκό. Και ο λόγος δεν είναι ένας. Οι λόγοι είναι πολλοί περισσότεροι. Ο βασικότερος, ναι, είναι ο Παύλος Γιαννακόπουλος.

Σήμερα το «T-Center» ανοίγει τις πύλες του για να υποδεχθεί τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά και τους φίλους του μπάσκετ γενικότερα οι οποίοι θα δώσουν το παρών στις εξέδρες για να τιμήσουν τη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα στην ιστορία της ομάδας. Του Παύλου Γιαννακόπουλου. Σήμερα το απόγευμα το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κάνει τζάμπολ και για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται στην πράξη πως ο Παναθηναϊκός τιμά με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του ανθρώπου που με το όραμά του, την αγάπη του και τις θυσίες του έκανε πραγματικότητα τα όνειρα κάθε Παναθηναϊκού.

Όμως το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα μείνει στην ιστορία για έναν ακόμα λόγο. Απόψε, για πρώτη φορά μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα βγει από τη φυσούνα και πάλι ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα πάρει τη… δεξιόστροφη πορεία και θα πάει να κάτσει στον πάγκο που έγραψε ιστορία. Στο πλευρό των Φραγκίσκου Αλβέρτη, Μάικ Μπατίστ και Δημήτρη Διαμαντίδη. Υπό τους ήχους του εμβληματικού συνθήματος που φέρει το όνομά του.

Απόψε, ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα ζήσει μια μοναδική Παναθηναϊκή βραδιά. Με έναν τρόπο μοναδικό ο Παύλος Γιαννακόπουλος, από εκεί ψηλά που «πέταξε», θα βρεθεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Θα δει ξανά τον άνθρωπο με τον οποίοι μοιράστηκαν το ίδιο όραμα, τις ίδιες λύπες, με τον Σέρβο τεχνικό (για πρώτη φορά στην ιστορία του τουρνουά) να είναι ο οικοδεσπότης και όχι ένας πολύ ιδιαίτερος καλεσμένος.

Απόψε, ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά (για πρώτη φορά φέτος) την νέα ομάδα του «τριφυλλιού» στο «σπίτι» της. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα κάνει τα αποκαλυπτήρια της ομάδας του (εντός έδρας), παρά το γεγονός ότι οι «πράσινοι» έχουν πολλές και σημαντικές αγωνιστικές απουσίες. Ο «Ζοτς» δε έψαχνε, δε ψάχνει και δε θα ψάχνει δικαιολογίες.

Την ίδια στιγμή ο κόσμος του Παναθηναϊκού, πέραν των ήδη αναφερομένων, θα έχει την ευκαιρία να στηρίξει το έργο του ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος». Το σύνολο των εσόδων του τουρνουά θα διατεθεί στο ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος», προκειμένου να συνεχίσει το εντυπωσιακό και αναγκαίο έργο που επιτελεί όλα αυτά τα χρόνια.