Τσιτσιπάς για την Εθνική: «Παίζω με όλη μου την καρδιά - Να δω την Ελλάδα στις κορυφαίες του κόσμου»

Η αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη πρόκληση της εθνικής ομάδας τένις στο Davis Cup με αντίπαλο την Σλοβακία έχει αρχίσει, με την ελληνική αποστολή να ολοκληρώνει την προετοιμασία της στο NTC Košice ενόψει των αγώνων της 19ης και 20ής Σεπτεμβρίου.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί σε χωμάτινη επιφάνεια, με τον νικητή να εξασφαλίζει την πρόκριση στα Qualifiers του Davis Cup 2027, το τελευταίο βήμα πριν από την διεκδίκηση μιας ιστορικής συμμετοχής στα Finals της διοργάνωσης.

Απόστολος Τσιτσιπάς: «Το παιχνίδι πριν από τρία χρόνια ήταν ένα μάθημα»

Ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας, Απόστολος Τσιτσιπάς, στάθηκε στον σεβασμό που τρέφει η ελληνική ομάδα για την Σλοβακία, αλλά και στην διάθεση για μια διαφορετική έκβαση αυτήν την φορά: «Σεβόμαστε την Σλοβακία και νομίζω ότι ο αγώνας πριν από τρία χρόνια ήταν ένα καλό μάθημα για εμάς για τις επόμενες ημέρες».

Ο Έλληνας αρχηγός, που καθοδηγεί στην ομάδα και τους δύο γιους του, τον Στέφανο και τον Πέτρο Τσιτσιπά, μίλησε και για την ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή που βιώνει:

«Είναι πάντα μια ξεχωριστή στιγμή για έναν πατέρα όταν καθοδηγεί τους γιους του και είμαι περήφανος που τους βλέπω να μεγαλώνουν. Υπάρχουν καλές και δύσκολες στιγμές στον αθλητισμό».

Παράλληλα, εξήρε τη φιλοξενία των διοργανωτών στο Κόζιτσε, τονίζοντας ότι οι συνθήκες είναι ιδανικές για να αποδώσει η ελληνική ομάδα στο υψηλότερο επίπεδο.

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Είμαστε εδώ για την ρεβάνς»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ενσωματώθηκε στην αποστολή την Τρίτη και πραγματοποίησε αμέσως τις πρώτες του προπονήσεις, δηλώνοντας ενθουσιασμένος από την χωμάτινη επιφάνεια και το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα: «Στην ελληνική ομάδα έχουμε χτίσει μια σπουδαία ομάδα τα τελευταία χρόνια. Αλληλοσυμπληρωνόμαστε και αυτό φέρνει αποτελέσματα».

Αναφερόμενος στην προηγούμενη αναμέτρηση των δύο χωρών, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ήταν ξεκάθαρος: «Για εμάς σίγουρα είναι ρεβάνς. Αυτήν την φορά θέλουμε να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα και να αφήσουμε τα πάντα στο γήπεδο».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπογράμμισε πως η συμμετοχή του στο Davis Cup αποτελεί ζήτημα τιμής και όχι προσωπικού οφέλους: «Δεν παίζω στο Davis Cup για χρήματα ή υλικά αγαθά. Παίζω με αγνό πάθος και με όλη μου την καρδιά. Θέλω να δω την Ελλάδα ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Στέφανο Σακελλαρίδη, επισημαίνοντας ότι η παρουσία ακόμη ενός Έλληνα αθλητή υψηλού επιπέδου δίνει μεγαλύτερη ισορροπία και αυτοπεποίθηση στην ομάδα.

Το πρόγραμμα:

Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο NTC Košice με το ακόλουθο πρόγραμμα: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου (13:00): δύο αγώνες μονού Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου (11:00): αγώνας διπλού και, εφόσον χρειαστεί, δύο αγώνες μονού