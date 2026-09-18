ΟΦΗ: Κάτι... τρελοί από το Ηράκλειο έκαναν όλη την Ευρώπη να «κουζουλαθεί»

Ο ΟΦΗ έχει... ανάψει τέτοια φωτιά τον τελευταίο χρόνο, η οποία εκτός από την Κρήτη και ολόκληρη την Ελλάδα έχει «κάψει» και την Ευρώπη με τις φλόγες που πετάει.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει καταφέρει να «κουζουλάνει» ολόκληρη την ποδοσφαιρική Γηραιά Ήπειρο με τα κατορθώματά της και η χθεσινή νίκη επί της Χόφενχαϊμ ήταν το επιστέγασμα των απίθανων πραγμάτων που κάνουν οι Ομιλήτες.

Όχι μόνο ο σύλλογος του Ηρακλείου αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά πήρε κι ένα τρίποντο που ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν είχαν φανταστεί οι φίλοι των Ομιλητών.

Ο Έλληνας προπονητής έχει αποκτήσει το άγγιγμα του Μίδα και όχι άδικα. Τις τελευταίες δύο αγωνιστικές σεζόν έχει οδηγήσει τον ΟΦΗ σε δύο τελικούς Κυπέλλου και δύο Super Cup, κατακτώντας για παρθενική φορά την ίδια χρονιά δύο τρόπαια (σ.σ. Κύπελλο και Super Cup). Η επιβράβευση των κόπων και των θυσιών όλων ήταν η έξοδος στην Ευρώπη κι εκεί ήταν που ξεκίνησε το ονειρικό ταξίδι.

Είσοδος στη League Phase του Europa League, ξεκίνημα στη σεζόν με τρόπαιο και κοντινή «επαφή» με την κορυφή της Super League ήταν η αφετηρία για να πάρουν ώθηση οι «ασπρόμαυροι» και να... τρελάνουν όλους όσοι δεν πίστευαν σε αυτό το όνειρο.

Κάπου εδώ η ιστορία αρχίζει να αποκτά ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο ΟΦΗ δεν επέστρεψε απλώς στην Ευρώπη έπειτα από 26 χρόνια και δεν αρκέστηκε στην παρθενική του παρουσία σε όμιλο. Έφτασε τις τρεις συνεχόμενες ευρωπαϊκές νίκες, κάτι που δεν είχε καταφέρει ποτέ στο παρελθόν στην ιστορία του, και πλέον το ταξίδι του στην Ευρώπη αποκτά διαστάσεις που πριν από λίγους μήνες έμοιαζαν δύσκολο ακόμη και να τις φανταστεί κανείς.

Δεν τελειώνει όμως εδώ η απίστευτη «ονείρωξη» των Κρητικών. Διπλό «χτύπημα» κόντρα στην Χόφενχαϊμ των 300 εκατ. ευρώ περίπου κι ένα Παγκρήτιο που «έβραζε» και καμάρωνε τους λεβέντες του.

Σε ένα Στάδιο που έφερε αναμνήσεις σε όσους έχουν προλάβει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ, αλλά γέννησε και νέες σε εκείνους που έζησαν για πρώτη φορά αυτό το συναίσθημα. Για τους Κρητικούς η εικόνα όσων αγωνίζονται, έστω και νοερά πλέον, με την ασπίδα στο στήθος και τα δίνουν όλα στον αγωνιστικό χώρο, αποτελεί πηγή υπερηφάνειας.

Η ονειρική πορεία του Ομίλου μόλις ξεκίνησε, η «φωτιά» έχει ανάψει για τα καλά και άντε... σβήστε την! Τα παιδιά του Κόντη έχουν κάνει κάτι μοναδικό και ο ουρανός είναι το μοναδικό όριο που έχουν.

Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει και πρώτα από όλα στον ίδιο τον Χρήστο Κόντη, αλλά αναμφίβολα σε μόλις δύο χρόνια έχει καταφέρει επάξια να βρίσκεται το όνομά του δίπλα σε εκείνο του αείμνηστου Ευγένιου Γκέραρντ, του «Γκεραραντάκη», του Ολλανδού που έγινε Κρητικός και δεν έφυγε ποτέ, του μέχρι πρότινος πιο επιτυχημένου προπονητή που πέρασε ποτέ από τον σύλλογο.

Η ιστορία είναι πάντα ο καλύτερος κριτής, ωστόσο με τα όσα έχει καταφέρει ο έμπειρος τεχνικός σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα η... όρεξη για ακόμα καλύτερα πράγματα έχει ανοίξει σε όλους και όχι άδικα.