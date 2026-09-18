Ψάχνει… εκδίκηση ο Αστέρας κόντρα στον Άρη στην πρόβα τζενεράλε του

Άρης και Ερυθρός Αστέρας μετρούν αντίστροφα για να βρεθούν εκ νέου αντιμέτωποι σε ένα φιλικό της pre season.

Η τελευταία φορά ήταν στο τουρνουά της Κύπρου «Νεόφυτος Χανδριώτης», όπου οι Θεσσαλονικείς με εντυπωσιακή εμφάνιση είχαν επικρατήσει με 98-74.

Ο σημερινός αγώνας θα διεξαχθεί στο Aleksandar Nikolic Hall και αυτή θα είναι και η τελευταία πρόβα των Σέρβων πριν τις επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.