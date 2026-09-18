Ψάχνει… εκδίκηση ο Αστέρας κόντρα στον Άρη στην πρόβα τζενεράλε του
Τελευταίο φιλικό τεστ του Ερυθρού Αστέρα, κόντρα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
Άρης και Ερυθρός Αστέρας μετρούν αντίστροφα για να βρεθούν εκ νέου αντιμέτωποι σε ένα φιλικό της pre season.
Η τελευταία φορά ήταν στο τουρνουά της Κύπρου «Νεόφυτος Χανδριώτης», όπου οι Θεσσαλονικείς με εντυπωσιακή εμφάνιση είχαν επικρατήσει με 98-74.
Ο σημερινός αγώνας θα διεξαχθεί στο Aleksandar Nikolic Hall και αυτή θα είναι και η τελευταία πρόβα των Σέρβων πριν τις επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.