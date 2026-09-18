Premier League: Υπό μεγάλη πίεση ο Κάρικ - Ποιος είναι το φαβορί να τον αντικαταστήσει

Ο Μάικλ Κάρικ βρισκόταν ήδη υπό μεγάλη πίεση έπειτα από την εντός έδρας ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «Πολίτες» να αγωνίζονται για περίπου 70 λεπτά με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Φόντεν, όμως ο Μπάμπης Κωστούλας με το γκολ και την ασίστ του στην αναμέτρηση κυπέλλου της Γιουνάιτεντ με τη Μπράιτον κατάφερε να θέσει τον προπονητή των «Κόκκινων Διαβόλων» στο μάτι του κυκλώνα.

Σύμφωνα με πολλά Αγγλικά μέσα η θέση του Κάρικ στον πάγκο της ομάδας είναι ιδιαίτερα επισφαλής, με τον 45χρονο να δέχεται έντονη κριτική για τις 9 αλλαγές που πραγματοποίησε στην 11αδα για τον αγώνα του League Cup με τη Μπράιτον, με αποτέλεσμα να γνωρίσει τον αποκλεισμό.

Σύμφωνα με την Ιταλική «Corriere della Sera» ο προπονητής που φαίνεται να είναι πρώτο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Μάικλ Κάρικ σε περίπτωση που ο Αγγλικός σύλλογος αποφασίσει να τον απομακρύνει, είναι ο Αντόνιο Κόντε.

Ο Κόντε είναι γνωστός στην Αγγλία από το επιτυχημένο πέρασμά του από την Τσέλσι τη διετία 2016-18, με τον Ιταλό στην πρώτη του σεζόν να κατακτά την Premier League και την επόμενη το Κύπελλο Αγγλίας. Παράλληλα κάθισε και στον πάγκο της Τότεναμ τη διετία 2021-2023, απ΄όπου αποχώρησε έπειτα από μια εκρηκτική συνέντευξη τύπου μετά από ισοπαλία με τη Σαουθάμπτον, αφού πρώτα είχε κατακευρανώσει τη διοίκηση.

Ο Κάρικ αφού διαδέχθηκε πέρυσι τον Αμορίμ κατάφερε να οδηγήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην επιστροφή της στο Champions League, αρχικά ως υπηρεσιακός τεχνικός, ενώ το καλοκαίρι υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028.

Σύμφωνα ωστόσο με το Ιταλικό δημοσίευμα ο πρώην προπονητής της Νάπολι θα διακόψει την αποχή του από τους πάγκους «μόνο για το κατάλληλο πρότζεκτ που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις φιλοδοξίες του».