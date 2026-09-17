Premier League: Ποιος προπονητής είναι φαβορί να απολυθεί πρώτος - Ποιοι «φλερτάρουν» με την έξοδο

Η Premier League θεωρείται αδιαμφισβήτητα το δυσκολότερο και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με αποτέλεσμα πολλές ομάδες να παρουσιάζουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους και τους προπονητές πολύ συχνά να «πληρώνουν το μάρμαρο».

Ενδεικτικό του πόσο δύσκολο είναι ένας προπονητής να κρατήσει τη δουλειά του στην Premier League είναι το γεγονός πως από τους συνολικά 20 προπονητές του πρωταθλήματος, μόνο ένας έχει μείνει στη θέση του για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια και πρόκειται για τον Μικέλ Αρτέτα.

Επίσης, μόνο εννέα έχουν καταφέρει να διατηρηθούν στον πάγκο της ομάδας τους για ένα χρόνο ή περισσότερο. Και οι μισοί από τους σημερινούς προπονητές δεν έχουν καν συμπληρώσει 200 ημέρες στη θέση τους. Ο Μάικλ Κάρικ ορίστηκε μόνιμος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα τέλη Μαΐου και έχει μεγαλύτερη θητεία από τους μισούς άλλους προπονητές της Premier League.

Καθώς οι σύλλογοι έχουν απομακρυνθεί από το μοντέλο όπου «ο προπονητής αποφασίζει για τα πάντα», έχουν σταδιακά αφαιρέσει όλο και περισσότερες αρμοδιότητες από τον άνθρωπο που κάθεται στον πάγκο, με αποτέλεσμα οι προπονητές στην ουσία να γίνονται όλο και πιο εύκολα αναλώσιμοι. Δέκα διαφορετικοί προπονητές απολύθηκαν κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, ενώ έξι ακόμη παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους μετά το τέλος της σεζόν.

Αυτό σημαίνει πως στο «Νησί» κανείς προπονητής δεν είναι ασφαλής και ακόμα και η 4η αγωνιστική που βρισκόμαστε τώρα δεν είναι νωρίς για να χάσει ήδη κάποιος τη θέση του.

Το ESPN ετοίμασε μια λίστα που συμπεριλαμβάνει όλους τους προπονητές και τους κατατάσσει από το πόσο η παραμονή τους στον πάγκο είναι ασφαλής ή όχι.

20) Μικέλ Αρτέτα - Άρσεναλ

Ο Αρτέτα αποτελεί ίσως τη μοναδική εξαίρεση στον κανόνα σε αυτή τη λίστα, αναφορικά με αυτά ποιυ αναφέραμε παραπάνω σχετικά με το γεγονός πως οι προπονητές στην Premier League στις μέρες μας δεν έχουν μεγάλη πίστωση χρόνου.

Αντίθετα, η Άρσεναλ έδειξε μεγάλη υπομονή στο πρότζεκτ του Αρτέτα και τον στήριξε, με αποτέλεσμα πέρυσι να εισπράξει τους καρπούς των κόπων της, κατακτώντας μετά από 22 χρόνια το πρωτάθλημα.

Δεδομένης λοιπόν της περυσινής κατάκτησης αλλά και το γεγονός πως η Άρσεναλ έχει ξεκινήσει με το απόλυτο 4/4 και βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ο Μικέλ Αρτέρα θεωρείται με διαφορά ο προπονητής που κινδυνεύει λιγότερο να χάσει τη δουλειά του.

19) Κιθ Άντριους - Μπρέντφορντ

Η Μπρέντφορν έχασε πέρυσι τον αναμορφωτή της σύγχρονης ιστορίας της, τον Τόμας Φρανκ, ο οποίος μετακόμισε στην Τότεναμ (χάνοντας μετά από μερικούς μήνες τη θέση της), ωστόσο παρά τις δυσοίωνες από τα media προβλέψεις πέρυσι τέτοια εποχή πως οι «Μέλισσες» θα κινδυνεύσουν και θα μπλέξουν στη μάχη του υποβιβασμού, ο Άντριους έκανε εξαιρετική δουλειά και έχασε την τελευταία αγωνιστική την έξοδο στην Ευρώπη. Υπερβολικά δύσκολα θα έχανε τη δουλειά του.

18) Φάμπιαν Χούρζελερ - Μπράιτον

Το ESPN στη λίστα του κατατάσσει τόσο τη Μπρέντφορντ όσο και τη Μπράιτον στα κλαμπ που δε στηρίζονται τόσο πολύ στον προπονητή τους αλλά στη σταθερή τους δομή και τον τρόπο που λειτουργεί ευρύτερα το κλαμπ. Αυτό σημαίνει πως δεν σκέφτονται να απολύσουν σχεδόν ποτέ τον προπονητή τους, αλλά αντιθέτως έχουν τον φόβο μήπως κάποια μεγαλύτερη ομάδα θελήσει να τους «κλέψει», όπως έγινε και στην περίπτωση του Τόμας Φρανκ. Υπό αυτό το πρίσμα και ο Χούρζελερ λοιπόν είναι ασφαλής.

17) Ένζο Μαρέσκα - Μάντσεστερ Σίτι

Παρά το γεγονός ότι έπαιξαν τον πιο δύσκολο αγώνα της σεζόν μέχρι στιγμής με μόλις 10 παίκτες για πάνω από 70 λεπτά, η Μάντσεστερ Σίτι έχει αποδώσει εξίσου καλά με την Άρσεναλ στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.

Θα διεκδικήσει τον τίτλο της Premier League, καθώς και την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ, μέχρι το τέλος. Εκτός αν συμβεί κάποια απρόβλεπτη πτώση της απόδοσής της, ο Μαρέσκα δεν πρόκειται να φύγει σύντομα.

16) Άντονι Ιραόλα - Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ είναι ένας από τους πιο υπομονετικούς συλλόγους του πρωταθλήματος ή, τουλάχιστον, ήταν. Στη συνέχεια, απέλυσαν τον Άρνε Σλοτ μόλις ένα χρόνο μετά την κατάκτηση κατέκτησε του δεύτερου τίτλου της Πρέμιερ Λιγκ για τον σύλλογο.

Παρόλα τα ερωτηματικά που υπάρχουν σχετικά με τη στρατηγική μεταγραφών αυτού του καλοκαιριού, φαίνεται σίγουρα ότι ο σύλλογος έχει συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης. Σίγουρα δεν προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση για τη φετινή σεζόν. Αν και οι πρώτοι τέσσερις αγώνες ήταν μάλλον «μέτριοι», τα πράγματα θα έπρεπε να πάνε πραγματικά πολύ άσχημα για να κινδυνεύσει η θέση του Ιραόλα.

15) Ουνάι Έμερι - Άστον Βίλα

Σε μια κάπως όμορφη ειρωνία οι δυο μακροβιότεροι προπονητές στην Premier League είναι ο Αρτέτα και ο άνθρωπος που αντικατέστησε ο Αρτέτα στην Άρσεναλ. Ο λόγος για τον οποίο ο Εμερί δεν βρίσκεται ακόμη ψηλότερα σε αυτή τη λίστα (δηλαδή να είναι ακόμα πιο ασφαλής) —παρά το γεγονός ότι η ομάδα του ξεπερνά τις δυνατότητες και το ταβάνι της χρόνο με το χρόνο— είναι ότι υπάρχει τουλάχιστον η πιθανότητα να καταρρεύσει ολόκληρο το εγχείρημα που χτίζει ο Ισπανός. Η Άστον Βίλα έχει αντικαταστήσει ουσιαστικά κάθε βασικό παίκτη από την καλύτερη ομάδα της στην εποχή της Πρέμιερ Λιγκ, και το έκανε όλα αυτά μέσα σε ένα καλοκαίρι.

Μετά από τέσσερις αγώνες, η εικόνα της έχει προβληματίσει ιδιαίτερα. Βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας έχοντας μαζέψει μόλις ένα βαθμό και έχοντας 3 ήττες. Βέβαια αν θυμηθεί κανείς την περυσινή σεζόν οι «Χωριάτες» είχαν ξεκινήσει και τότε μουδιασμένα και εν τέλει κατάφεραν να τερματίσουν 4οι και να κατακτήσουν το Champions League. Ο Έμερι θα τη βρει τη λύση.

14) Ντέιβιντ Μόγιες - Έβερτον

Η Έβερτον τα τελευταία χρόνια βρισκόταν σε μια συνεχή μάχη για τον υποβιβασμό, μέχρι τη στιγμή που επέστρεψε στο Goodison ( Hill Dickinson πλέον) ο άνθρωπος της. Λόγος γίνεται φυσικά για τον Ντέιβιντ Μόγιες ο οποίος έχει επαναφέρει τη σταθερότητα στην Έβερτον τερματίζοντας στη μέση του βαθμολογικού πίνακα, χωρίς περιττά καρδιοχτύπια για τους φίλους των «Ζαχαρωτών»

13) Ντάνιελ Φάρκε - Λίντς

Μόνο ο Έμερι και ο Αρτέτα βρίσκονται στις θέσεις τους περισσότερο καιρό από τον Φάρκε, ο οποίος είναι στη Λιντς περισσότερα από τρία χρόνια. Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, η Λιντς φαίνεται πως πατάει πολύ καλά. Βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα (!) και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Μακροπρόθεσμα, τίθεται το ερώτημα αν αυτή η ομάδα ιδιοκτητών, με την ενσωματωμένη εμπορική δύναμη του συλλόγου λόγω και της Red Bull αρκείται στις αξιοπρεπείς απλώς παρουσίες ή αν θα θελήσει κάποια στιγμή να δοκιμάσει λίγο πιο φιλόδοξα πράγματα.

12) Ρεζίς Λε Μπρι - Σάντερλαντ

Η νεοφώτιστη πέρυσι Σάντερλαντ κατάφερε να εντυπωσιάσει με την πορεία και να εξασφαλίσει από πολύ νωρίς την παραμονή της στην κατηγορία και χάρη σε ένα φοβερό ντεμαράζ στο τέλος της σεζόν, πρόλαβε να βγει και στο Europa League, ικανοποιώντας μέχρι και τον πιο απαισιόδο φίλαθλό της.

Συν τοις άλλοις, ο Λε Μπρι είναι ο τέταρτος προπονητής με τη μεγαλύτερη θητεία στο πρωτάθλημα, και η ομάδα του φαίνεται πιο σταθερή από ό,τι στην αρχή της σεζόν.

11) Μάρκο Ρόζε - Μπόρνμουθ

Εδώ έρχεται το πρώτο ρίσκο αυτής της λίστας. Ο ριψοκίνδυνος τρόπος παιχνιδιού στον οποίο αρέσκεται ο Ρόζε και που έχει εφαρμόσει με επιτυχία στη Γερμανία, ενδέχεται να καταρρεύσει στην Αγγλία. Οι τρεις βαθμοί σε 4 αναμετρήσεις συνιστούν φόρμα ομάδας που μάχεται για τον υποβιασμό, ωστόσο τα στατιστικά των «Κερασιών» δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Έχουν καταγράψει περισσότερες τελικές προσπάθειες από όλες τις ομάδες και οι βαθμοί της αν είχε σκοράρει τα αναμενόμενα γκολ σύμφωνα με τις ευκαιρίες που δημιουργησε, θα της εξασφάλιζε μια θέση στη μέση του βαθμολογικού πίνακα ως τώρα.

Αν καταφέρουν να παραμείνουν πιστοί σε αυτή τη διαδικασία, τα πράγματα αναμένεται (λέξη κλειδί) να αλλάξουν προς το καλύτερο.

10) Ματίας Γιάισλε - Νιούκαστλ

Η μέχρι στιγμής εικόνα της Νιουκάστλ είναι ή του ύψους ή του βάθους. Είτε θα φέρει «Χ» (παραλίγο νίκη αν δεν ισοφαριζόταν στο 90+) με τη Λίβερπουλ στην πρεμιέρα και μετά «παλικαρίσιο» διπλά στην έδρα της Τότεναμ, είτε θα φάει «σβηστά» τέσσερα από τη Λίντς.

Παράλληλα φέτος το καλοκαίρι έχασε τον αρχηγό της και ηγέτη της, Μπρούνο Γκιμαράες που μετακόμισε στην Άρσεναλ, τον Τονάλι που πήγε στην Τότεναμ και τον Άντονι Γκόρντον που απολαμβάνει τη ζωή στην Καταλονία και την Μπαρτσελόνα.

Έχασε με λίγα λόγια τους τρεις βασικότερους πυλώνες της που την έκαναν να ξεχωρίζει, ενώ παράλληλα έχασε και τον επί χρόνια προπονητή της που της ανέβασε επίπεδο, τον Έντι Χάου, ο οποίος έπειτα από τις απανωτές αποχωρήσεις σήκωσε τα χέρια ψηλά και έφυγε και αυτός λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

9) Σερκέι Γιακίροβιτς - Χαλ

Τώρα πάμε στο δεύτερο μισό της λίστας, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει...για κάποιους επικίνδυνα. Το όνομα του Γιακίροβιτς μπορεί να αποτελεί έκπληξη σε πολλούς, καθώς με τη συμβολή του Κωνσταντή Τζολάκη που έχει κατεβάσει ρολά βρίσκεται στην 4η θέση με οκτώ βαθμούς και αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής στη σεζόν.

Το ερώτημα όμως έιναι το εξής: Μπορεί ποτέ ένας προπονητής νεοφώτιστης ομάδας να είναι πραγματικά ασφαλής;

Οι «Τίγρεις» εξακολουθούν να είναι ένα από τα φαβορί για υποβιβασμό, με πιθανότητες άνω του 50%. Ωστόσο, έχουν ήδη αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Τσέλσι παίρνοντας 4 βαθμούς.

Ωστόσο η ποιότητα των ρόστερ των υπόλοιπων ομάδων και όταν τα παιχνίδια θα πυκνώσουν την περίοδο των γιορτών το μικρό σχετικά ρόστερ της Χαλ θα δοκιμαστεί έντονα και τότε είναι η στιγμή που ενδέχεται να λυγίσει και να χάσει πολύτιμους για την σωτηρία βαθμούς.

8) Γκάρι Ο΄Νιλ - Ίπσουιτς

Παραδόξως, οι προοπτικές της Ίπσουιτς για παραμονή είναι ακόμη καλύτερες σε σχέση με τη Χαλ. Οι πιθανότητες υποβιβασμού της έχουν ήδη πέσει κάτω από το 50% μετά τις νίκες σε δύο από τα τέσσερα πρώτα της παιχνίδια. Ωστόσο, αυτό είναι το ανώτατο όριο στο οποίο θα μπορούσε κανείς λογικά να τοποθετήσει τους Τζάκιροβιτς και Ο’Νιλ. Και οι δύο ομάδες εξακολουθούν να έχουν πολλές πιθανότητες να βρεθούν στη μάχη του υποβιβασμού, και όταν συμβαίνει αυτό, η ένταση δεν υποχωρεί ποτέ πραγματικά.

7) Τσάμπι Αλόνσο - Τσέλσι

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ξεκαθαρίζω από πολύ νωρίς πως η τοποθέτηση του Ισπανού προπονητή τόσο χαμηλά στη λίστα δεν έχει να κάνει καθόλου με την ποιότητα του, ούτε με το ικανοποιητικό ξεκίνημα της Τσέλσι στο πρωτάθλημα. Βασίζεται καθαρά στην διοίκηση της Τσέλσι και στην «αδυναμία» της να παίρνει ξαφνικές, απότομες και ριζικές αποφάσεις για τις τύχες του συλλόγου.

Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από την πρωτοχρονιά του 2026, όταν η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόλυση του Μαρέσκα, ρημάζοντας τη σεζόν της, με αποτέλεσμα να τερματίσουν οι «Μπλε» στην 10η θέση της βαθμολογίας και να χάσουν τελείως το τρένο για την Ευρώπη.

Ο Αλόνσο έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030, αλλά η διοίκηση της Τσέλσι έχει αποδείξει πως δε φοβάται να πληρώσει παχυλές αποζημιώσεις. Παράλληλα αφού οι Λονδρέζοι δεν έχουν φέτος Ευρώπη, οι δικαιολογίες για ένα τυχόν κακό πλασάρισμα της Τσέλσι στη βαθμολογία δεν θα γίνουν ανεκτές.

6) Μάικλ Κάρικ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρότι είχε αναμφίβολα την πιο εύκολη εκκίνηση στη σεζόν, αντιμετωπίζοντας τις νεοφώτιστες Χαλ και Ίπσουιτς στις πρώτες δύο αγωνιστικές, προτού αντιμετωπίσει την Έβερτον στην 3η στροφή του πρωταθλήματος, σε συνδυασμό με την ήττα από την Σίτι παρότι έπαιζε με αριθμητικό πλεονέκτημα για σχεδόν 70 λεπτά, καθιστούν τους 4 βαθμούς της σε ισάριθμα παιχνίδια την χειρότερη εκκίνηση των «Κόκκινων διαβόλων» σε σεζόν στην Premier League, ισοφαρίζοντας την εκκίνηση του Αμορίμ την περυσινή σεζόν.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο χθεσινός αποκλεισμός από την Μπράιτον με ανατροπή (από 2-0 σε 2-3) εντός έδρας από το League Cup ήρθε να προσθέσει ακόμα περισσότερες σκιές στο μέλλον του Κάρικ στο «θέατρο των ονείρων».

Ίσως ο Κάρικ να έπρεπε να είναι χαμηλότερα στη λίστα...

5) Όλιβερ Γκλάσνερ - Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Φόρεστ έχει παρουσιάσει αρκετά καλή εικόνα μέχρι στιγμής. Έχει ξεπεράσει τους αντιπάλους της σε xG, σουτ και επαφές στην περιοχή. Είναι ήδη, αρκετά ξεκάθαρα, μια ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ: χαμηλά ποσοστά κατοχής, αλλά επιθετική χωρίς την μπάλα και τρομακτική κάθε φορά που την ανακτά. Υπό κανονικές συνθήκες θα βρισκόταν πολύ υψηλότερα στη λίστα.

Ωστόσο η Φόρεστ έχει μια παράδοση με το να απολύει προπονητές τις τελευταίες σεζόν με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, τον Άγγελο Ποστέκογλου, τον Σον Ντάις και εσχάτως τον Βίτορ Περέιρα να βλέπουν την πόρτα της εξόδου την ίδια σεζόν...

Επόμενως ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων μπορεί να οδηγήσουν τον Γκλάσνερ στην απόλυση, όπως τονίζει το ESPN.

4) Άλβαρο Αρμπελόα - Φούλαμ

Η Φούλαμ έχει μόλις έναν πόντο μετά από τέσσερις αγωνιστικές, και ήδη μια μερίδα των ποδοσφαιριστών έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται στο Instagram. Αυτό συμβαίνει μόλις λίγους μήνες αφότου οι παίκτες του είχαν εμπλακεί σε καβγά στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης. Παράλληλα ο Αρμπελόα στη σύντομη μέχρι στιγμής προπονητική καριέρα του, δεν έχει κατορθώσει να αποδείξει πως έιναι ικανός να ελέγξει τα αποδυτήρια.

Βέβαια, του δόθηκε η δυνατότητα να υπογράψει αρκετούς από τους πρώην παίκτες του στη Ρεάλ Μαδρίτης, δαπανόντας πολλά εκατομμύρια, οπότε η Φούλαμ φαίνεται να τον στηρίζει σε κάποιο βαθμό. Επίσης, δύο από τα τέσσερα πρώτα του παιχνίδια ήταν εναντίον της Τσέλσι και της Λίβερπουλ, οπότε ας είμαστε λιγάκι επιεικείς.

3) Πιερ Σαζ - Κρίσταλ Πάλας

Με οποιονδήποτε δείκτη και αν το δει κανείς, αυτή είναι η χειρότερη αμυντική ομάδα του πρωταθλήματος. Η Πάλας βρίσκεται τελευταία σε γκολ που δέχτηκε, σε xG που δέχτηκε, σε σουτ που δέχτηκε και σε επαφές των αντιπάλων στην περιοχή..

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι τα τρία πέμπτα της άμυνάς της από την εποχή του Γκλάσνερ δεν ανήκουν πλέον στον σύλλογο. Ωστόσο, η ισορροπία έχει χαθεί· μπορεί ο Σέιτζ, ο οποίος είχε μια φανταστική σεζόν με τη Λανς πέρυσι, να βρει έναν τρόπο να το διορθώσει; Δε ξέρω αν θα έχει αρκετό χρόνο...

2) Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι - Τότεναμ

Αφού ξόδεψε 400 εκατομμύρια δολάρια για να αποφύγει να βρεθεί εκεί που βρέθηκε πέρυσι και πρόπερσι,δηλαδή στο χείλος του υποβιβασμού, η Τότεναμ… βρίσκεται ακριβώς εκεί όπου ήταν και την περασμένη σεζόν. Δεν έχει κερδίσει ακόμα κανένα αγώνα, δεν έχει σκοράρει ούτε ένα γκολ και έχει την τέταρτη χειρότερη διαφορά τερμάτων στο πρωτάθλημα μετά από τέσσερις αγώνες.

Κατάφερε παράλληλα να αποκλειστεί και στο League Cup από τη Λίβερπουλ, μένοντας εκτός διεκδίκησης πρόωρα από έναν ακόμα στόχο.

Ο Ιταλός προπονητής έχουν ήδη αρχίσει να παρουσιάζει δείγματα πως χάνει την υπομονή του, όπως έχει φανεί σε συνεντεύξεις τύπου, αν και το συμβόλαιό του ισχύει μέχρι το 2030, φαίνεται ότι μερικά ακόμα κακά αποτελέσματα θα οδηγήσουν την κατάσταση σε πραγματικά άσχημα επίπεδα.

1) Φράνκ Λάμπαρντ - Κόβεντρι

Η ζωή στην Πρέμιερ Λιγκ είναι δύσκολη, κάτι που ο Φρανκ Λάμπαρντ γνωρίζει από πρώτο χέρι αφού μετράει ήδη 3 απολύσεις (2 από την Τσέλσι και μία από την Έβερτον). Όταν μάλιστα ανεβαίνεις στην πρώτη κατηγορία από την Championship, η πίεση είναι ήδη αρκετά μεγάλη.

Σίγουρα το ξεκίνημα με 0 βαθμούς και με 10 γκολ παθητικό δεν βοηθά τις πιθανότητες του Λάμπαρντ να μείνει για καιρό στον πάγκο της Κόβεντρι.