Patrick Mahomes: Το Στιλ του Μισού Δισεκατομμυρίου

Πολλοί πίστευαν ότι μετά τον Tom Brady δεν θα υπάρξει άλλος, μέχρι τουλάχιστον να έρθει στη ζωή μας αυτός ο συμπαθής τύπος από το Τέξας για να αναλάβει τα νέα σκήπτρα του NFL. Όσο να είναι, το ιστορικό συμβόλαιο που υπέγραψε με τους Kansas City Chiefs, αξίας μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων τον έχει εδραιώσει όχι μόνο ως έναν από τους καλύτερους αθλητές της γενιάς του, αλλά και ως πρότυπο για τους άνδρες που θέλουν να ξεχωρίζουν με το στιλ τους, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

https://www.instagram.com/p/DdWbZaGMlcu/

Μπορεί ο συμπαίκτης του Travis Kelce να έχει γίνει ήδη fashion icon, αλλά ο αυθεντικός αρχηγός παραμένει εκείνος.

Αυθεντικός, παράλληλα όμως λιτός

Από το συμβόλαιό του με του Chiefs, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι επιλέγει ιδιαίτερους συνδυασμούς ρούχων, ωστόσο, αν χαρακτηρίζει κάτι τον Mahomes αυτό είναι η απλότητα και η αυθεντικότητα όσον αφορά το ντύσιμο. Συνήθως, τον βλέπουμε με κομψά, casual κομμάτια όπως slim-fit τζιν, αθλητικά παπούτσια από luxury brands, και designer t-shirts. Σαφώς και θα τον δούμε κάποια στιγμή σε πιο ιδιαίτερους συνδυασμούς, αλλά στη βάση του, ο Mahomes αποδεικνύει ότι ακόμα ακόμη και ένας δισεκατομμυριούχος μπορεί να είναι προσιτός.

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (AP Photo/Colin E. Braley) FRE123678 AP

Πάντα μας αρέσουν τα κοστούμια του

Στις επίσημες εμφανίσεις, ο Mahomes δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Όταν παρευρίσκεται σε events όπως τα βραβεία MVP, το Super Bowl ή οι διαφημιστικές του συνεργασίες, φοράει τα πιο κομψά κοστούμια με μοναδικά μοτίβα ή λεπτομέρειες που τραβούν την προσοχή. Τα χρώματα που προτιμά ποικίλουν, αλλά πάντα με μια ισορροπία που εκπέμπει κύρος και σιγουριά. Κλασικά μονοχρωματικά ή με ριγέ σχέδια, τα κοστούμια του αντανακλούν την πολυπλοκότητά του ως αθλητή και επιχειρηματία.

Υπερδύναμή του τα αξεσουάρ

Δεν νοείται ένας σταρ όπως ο κύριος «Μισό Δισ.» να μην δίνει έντονη έμφαση στα αξεσουάρ του. Η συλλογή των ρολογιών του περιλαμβάνει μερικά από τα πιο ακριβά και σπάνια κομμάτια της αγοράς, με μάρκες όπως Rolex, Audemars Piguet και Patek Philippe να κοσμούν τον καρπό του. Επίσης, το γεγονός ότι θα φορέσει κάποιο ρολόι δεν τον αποτρέπει ποτέ να το συνδυάζει με απλά βραχιόλια ή αλυσίδες που δίνουν ένα street style «πάτημα».

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (AP Photo/Reed Hoffmann) FR48783 AP

Όταν δεν φοράει κράνος, το μαλλί είναι ατού

Ένα από τα σήματα κατατεθέν του Mahomes είναι το εντυπωσιακό του κούρεμα. Τα χαρακτηριστικά του μαλλιά, τα οποία διατηρεί σε στιλ mohawk ή fade, έχουν γίνει μέρος της εικόνας του. Το συγκεκριμένο look συνδυάζεται άψογα με τον δυναμισμό και την αυτοπεποίθηση που εκπέμπει στο γήπεδο.

https://www.instagram.com/reel/DdCExTvNiDP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αυθεντικός, παράλληλα όμως λιτός

Από το συμβόλαιό του με του Chiefs, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι επιλέγει ιδιαίτερους συνδυασμούς ρούχων, ωστόσο, αν χαρακτηρίζει κάτι τον Mahomes αυτό είναι η απλότητα και η αυθεντικότητα όσον αφορά το ντύσιμο. Συνήθως, τον βλέπουμε με κομψά, casual κομμάτια όπως slim-fit τζιν, αθλητικά παπούτσια από luxury brands, και designer t-shirts. Σαφώς και θα τον δούμε κάποια στιγμή σε πιο ιδιαίτερους συνδυασμούς, αλλά στη βάση του, ο Mahomes αποδεικνύει ότι ακόμα ακόμη και ένας δισεκατομμυριούχος μπορεί να είναι προσιτός.

Πάντα εντυπωσιακός, κυρίως όμως προσιτός.