Το 8ο «Παύλος Γιαννακόπουλος», φέρνει τους Καλάθη και Όσμαν μπροστά σε ένα γνώριμο κοινό. Για τον δεύτερο, όμως, θα είναι πολύ πιο ιδιαίτερο.

Μέχρι προσφάτως, μία από τις πιο δυνατές στιγμές που εξασφάλιζε το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στους φιλάθλους, ήταν συνήθως η επιστροφή ως αντίπαλος του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Φέτος αυτή η στιγμή θα αντιστραφεί, καθώς ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του Παναθηναϊκού AKTOR θα βρίσκεται ξανά στον πάγκο του «τριφυλλιού» και όπως είναι λογικό, θα επικρατήσει ντελίριο με την πρώτη είσοδό του από τη φυσούνα.

Αυτό βεβαίως, δεν σημαίνει ότι στο 8ο «Παύλος Γιαννακόπουλος» δεν θα έχουμε επιστροφές προσώπων που έγραψαν ιστορία με την πράσινη φανέλα. Δύο συγκεκριμένα...

Ο Νικ Καλάθης θα επιστρέψει στο ΟΑΚΑ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, σε ένα γήπεδο που γνωρίζει καλύτερα από τα περισσότερα στην καριέρα του. Έχει φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έχει ζήσει αποθέωση, έχει γνωρίσει πίεση, έχει παίξει μεγάλα παιχνίδια και τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει αρκετές φορές στην Αθήνα ως αντίπαλος.

Η εικόνα του απέναντι στον Παναθηναϊκό δεν είναι πλέον κάτι πρωτόγνωρο, γι' αυτό και η παρουσία του στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» έχει περισσότερο τη διάσταση μιας γνώριμης συνάντησης με το παρελθόν.

Ο νέος του συμπαίκτης, ωστόσο, ο Τζέντι Όσμαν, είναι διαφορετική περίπτωση

Ο Τούρκος φόργουορντ πέρασε δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό AKTOR και μέσα σε αυτό το διάστημα κατάφερε να γίνει κάτι περισσότερο από ένας σημαντικός παίκτης του ρόστερ. Έγινε ένας από τους ανθρώπους που συνδέθηκαν με τη σύγχρονη εικόνα της ομάδας, με την ενέργεια, την προσωπικότητα και τον τρόπο που έζησε τις στιγμές μέσα στο γήπεδο, κέρδισε την εξέδρα.

Εκείνη η στιγμή που τραγουδάει μαζί με το «πράσινο» κοινό ύστερα από την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, είναι μια εικόνα που δύσκολα θα ξεχαστεί. Και από τις δύο πλευρές.

Ο Όσμαν θα επιστρέψει σε κάτι που μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν το σπίτι του, σε ένα μέρος που έζησε μεγάλες βραδιές, δυσκολίες αλλά και στιγμές λατρείας και όλη αυτή την καθημερινότητα που δημιουργεί έναν δεσμό ανάμεσα σε έναν παίκτη και την εξέδρα, γι' αυτό και η αποχώρησή του για τον ΠΑΟΚ προκάλεσε στενοχώρια σε αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού. Ήταν μια ξαφνική αλλαγή σε ένα καλοκαίρι που η ομάδα άλλαζε ξανά σελίδα, αλλά ταυτόχρονα έφευγε ένας παίκτης που είχε προλάβει να δημιουργήσει ισχυρό δεσμό με τον κόσμο.

Τώρα, λίγους μήνες αργότερα, επιστρέφει με άλλο χρώμα στη φανέλα και σε άλλο πάγκο και αυτή η πρώτη του επαφή με την εξέδρα θα πει περισσότερα από οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

Ο ίδιος ο Όσμαν δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για αυτή την επιστροφή, όταν σε media day του ΠΑΟΚ, στάθηκε στο πόσο σημαντικό είναι για εκείνον ότι θα βρεθεί ξανά στο Telekom Center Athens, αυτή τη φορά ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού.

«Είμαι ενθουσιασμένος, είναι ωραίο που θα επιστρέψω και ανυπομονώ για αυτό», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του.

Η εξέδρα μπορεί πλέον να τον βλέπει με άλλη φανέλα, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι η υποδοχή του θα θυμίζει στον ίδιο και στους υπόλοιπους τι σχέση δημιουργήθηκε μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια.

Ένα τουρνουά γεμάτο επιστροφές

Και κάπως έτσι, το «Παύλος Γιαννακόπουλος» αποκτά ακόμη μία ιστορία μέσα στην ιστορία του.

Ο Καλάθης επιστρέφει σε ένα γήπεδο που γνωρίζει καλά και απέναντι σε μια ομάδα με την οποία έχει γράψει ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας του, ο Όσμαν σε ένα γήπεδο όπου μέχρι πρόσφατα πανηγύριζε με τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Δύο πρώην «πράσινοι», μία νέα ομάδα, μία ιδιαίτερη συνθήκη και ένα τουρνουά που έτσι κι αλλιώς έχει μάθει να δημιουργεί ιστορίες πριν ακόμη αρχίσουν τα παιχνίδια.

Γιατί στο μπάσκετ μπορεί να αλλάζεις φανέλα μέσα σε μία νύχτα, αλλά τη σχέση που έχεις δημιουργήσει με τον κόσμο, έχεις τη δυνατότητα να την κρατάς για πάντα.