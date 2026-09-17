ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ: Η ενδεκάδα και το πλάνο του Κόντη για το ιστορικό ματς του Europa League

Ιστορικό είναι το βράδυ για τον ΟΦΗ, ο οποίος κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι Κρητικοί θέλουν να συνδυάσουν την παρουσία τους στη διοργάνωση με ένα θετικό αποτέλεσμα, έχοντας μπροστά τους συνολικά οκτώ αγώνες, με το πρώτο να είναι αυτό κόντρα στη γερμανική ομάδα στην Κρήτη.

Το ΟΦΗ – Χοφενχάιμ είναι προγραμματισμένο για τις 19:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2

Ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να διατηρήσει το 3-4-3, με τον Χριστογεώργο να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Κωστούλας και Πούγγουρας θεωρούνται οι δύο σίγουρες επιλογές στην τριάδα της άμυνας, ενώ μία θέση διεκδικούν Κριζμάντιτς και Σιέλης, με τον δεύτερο να είναι διαθέσιμος. Στα άκρα, ο Αθανασίου αναμένεται να καλύψει την αριστερή πλευρά και ο Ντίκμαν τη δεξιά, ενώ στον άξονα θα αγωνιστούν οι Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης.

Στην επιθετική γραμμή υπάρχουν δύο επιλογές για τον Κόντη. Το ένα σενάριο προβλέπει τριάδα με Αϊτόρ, Φούντα και Νους, χωρίς καθαρό φορ, ενώ το δεύτερο θέλει τον Κόντρο στην κορυφή της επίθεσης. Ο Αϊτόρ είναι πιθανό να μείνει στον πάγκο στο δεύτερο σενάριο.

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Ο ΟΦΗ γνωρίζει πως απέναντί του θα έχει μια ομάδα που αναμένεται να αγωνιστεί με ένταση και πίεση ψηλά. Το ζητούμενο για τους Κρητικούς είναι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης και να διεκδικήσουν τους πρώτους τους βαθμούς στη League Phase.