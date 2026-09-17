· ΟΦΗ · Χόφενχαϊμ

ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ: Η ενδεκάδα και το πλάνο του Κόντη για το ιστορικό ματς του Europa League

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ στο Πανθεσσαλικό, με τον Χρήστο Κόντη να έχει καταλήξει στο πλάνο και το σχήμα που θα χρησιμοποιήσει στην ιστορική πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ: Η ενδεκάδα και το πλάνο του Κόντη για το ιστορικό ματς του Europa League
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιστορικό είναι το βράδυ για τον ΟΦΗ, ο οποίος κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι Κρητικοί θέλουν να συνδυάσουν την παρουσία τους στη διοργάνωση με ένα θετικό αποτέλεσμα, έχοντας μπροστά τους συνολικά οκτώ αγώνες, με το πρώτο να είναι αυτό κόντρα στη γερμανική ομάδα στην Κρήτη.

Το ΟΦΗ – Χοφενχάιμ είναι προγραμματισμένο για τις 19:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2

Ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να διατηρήσει το 3-4-3, με τον Χριστογεώργο να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Κωστούλας και Πούγγουρας θεωρούνται οι δύο σίγουρες επιλογές στην τριάδα της άμυνας, ενώ μία θέση διεκδικούν Κριζμάντιτς και Σιέλης, με τον δεύτερο να είναι διαθέσιμος. Στα άκρα, ο Αθανασίου αναμένεται να καλύψει την αριστερή πλευρά και ο Ντίκμαν τη δεξιά, ενώ στον άξονα θα αγωνιστούν οι Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης.

Στην επιθετική γραμμή υπάρχουν δύο επιλογές για τον Κόντη. Το ένα σενάριο προβλέπει τριάδα με Αϊτόρ, Φούντα και Νους, χωρίς καθαρό φορ, ενώ το δεύτερο θέλει τον Κόντρο στην κορυφή της επίθεσης. Ο Αϊτόρ είναι πιθανό να μείνει στον πάγκο στο δεύτερο σενάριο.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Ο ΟΦΗ γνωρίζει πως απέναντί του θα έχει μια ομάδα που αναμένεται να αγωνιστεί με ένταση και πίεση ψηλά. Το ζητούμενο για τους Κρητικούς είναι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης και να διεκδικήσουν τους πρώτους τους βαθμούς στη League Phase.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:47 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Φρανσίσκο στο Onsports: «Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα σαν παίκτης του Παναθηναϊκού»

13:44 ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Γυναικών: Η Καλτσίδου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας

13:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Δανεικός στον ΠΑΣ Πύργου ο Σέχου

13:30 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ: Η ενδεκάδα και το πλάνο του Κόντη για το ιστορικό ματς του Europa League

13:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Έβερτον χρεώνει 25.000 λίρες τους οπαδούς της για 48 ώρες με την ομάδα

12:59 ΜΠΑΣΚΕΤ

Διαφορετική φανέλα, ίδιες αναμνήσεις: Ο Τζέντι Όσμαν ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού

12:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Το απίστευτο ρεκόρ του Μέσι από τη σεζόν 2012-13 που έσπασε ο Ραφίνια

12:35 MVP

Patrick Mahomes: Το Στιλ του Μισού Δισεκατομμυρίου

12:22 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Premier League: Ποιος προπονητής είναι φαβορί να απολυθεί πρώτος - Ποιοι «φλερτάρουν» με την έξοδο

12:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πού θα δείτε ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, Καλαμάτα – ΑΕΛ για το Κύπελλο κι ΟΦΗ – Χοφενχάιμ για το Europa

12:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η εξήγηση του Εμπαπέ για τον σάλο με τη Θέουτα: «Δεν ήθελα να ιεραρχήσω τον πόνο - Δεν έχω τίποτα εναντίον των κατοίκων»

12:05 ΣΠΟΡ

Θοδωρής Βουλκίδης: Αυτή η φουρνιά παικτών μπορεί να φέρει ξανά ψηλά το ελληνικό βόλεϊ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας