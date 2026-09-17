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Παναθηναϊκός: Με Πελίστρι οι κλήσεις του Ντιέγκο Φορλάν

Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός ανακοίνωσε τις επιλογές του για τα προσεχή φιλικά παιχνίδια απέναντι σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ινδία.

Παναθηναϊκός: Με Πελίστρι οι κλήσεις του Ντιέγκο Φορλάν
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Ο Φακούντο Πελίστρι παραμένει σταθερά στο κάδρο της εθνικής Ουρουγουάης, καθώς συμπεριλήφθηκε και στις πρώτες κλήσεις του Ντιέγκο Φορλάν, ο οποίος ανέλαβε πλέον την τεχνική ηγεσία της «σελέστε».

Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός ανακοίνωσε τις επιλογές του για τα προσεχή φιλικά παιχνίδια απέναντι σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ινδία, με τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού να βρίσκεται ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του.

Για τον Πελίστρι, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία του στις επιλογές της εθνικής ομάδας. Ο 23χρονος άσος του «τριφυλλιού» συνεχίζει να αποτελεί μέρος των πλάνων της Ουρουγουάης, αυτή τη φορά και υπό τις οδηγίες μιας εμβληματικής μορφής του ποδοσφαίρου της χώρας.

https://www.instagram.com/p/DdXHg92FpBH/
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