Μπαρτσελόνα: Το απίστευτο ρεκόρ του Μέσι από τη σεζόν 2012-13 που έσπασε ο Ραφίνια

Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει με άκρως εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν αγνοώντας την ήττα, αφού μετρά 6 νίκες στο πρωτάθλημα και μία νίκη στο Champions League, κάνοντας το 7/7.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ σκορπά τον φόβο και τον τρόμο, ωστόσο πρωταγωνιστής αυτής της ξέφρενης έως τώρα πορείας είναι ο αρχηγός που ο ίδιος ο Φλικ επέλεξε, ο Ραφίνια.

Ο Βραζιλιάνος ξεκίνησε «σεληνιασμένος» την νέα σεζόν αφού μετρά ήδη 11 γκολ στα επτά πρώτα ματς, με την τελευταία του παράσταση να έρχεται χθες (16/09) το βράδυ στο Καμπ Νου, όπου «φιλοδώρησε» με χατ τρικ την Ρασίνγκ Σανταντέρ στην 7αρα που μονοπώλησε τη συζήτηση στην Ισπανία.

Παράλληλα, ο Ραφίνια με τις επιδόσεις του που «ζαλίζουν» κατάφερε να σπάσει ένα ρεκόρ του Λιονέλ Μέσι το οποίο κρατούσε από τη σεζόν 2012/13. Με τα 11 γκολ που έχει σημειώσει στα 7 πρώτα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ξεπέρασε την επίδοση του Μέσι από εκείνη τη σεζόν που στα πρώτα επτά ματς είχε βρεί δίχτυα 10 φορές.

https://www.instagram.com/p/DdYc-jbERdS/

Εκείνη τη σεζόν ο «Πούλγκα» ολοκλήρωσε τη χρονιά με 60 γκολ. Για να δούμε που μπορεί να σταματήσει ο Ραφίνια.