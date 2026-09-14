Μπαρτσελόνα: Η παράδοση του Γκουαρδιόλα που «έσπασε» φέτος ο Φλικ

Μπορεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα και ο Χάνσι Φλικ να έχουν κοινά στοιχεία στην προπονητική τους καριέρα, έχοντας προπονήσει και οι δυο την Μπάγερν Μονάχου και την Μπαρτσελόνα, ενώ αμφότεροι έχουν κατακτήσει το Τσάμπιονς Λιγκ, ωστόσο σίγουρα βλέπουν εντελώς διαφορετικά τον τρόπο που πρέπει να διαχειρίζονται τα αποδυτήρια.

Ο καταλανός τεχνικός το 2008 είχε θέσπισει στα αποδυτήρια έναν κανόνα, ο οποίος η αλήθεια είναι πως είναι αρκετά διαδεδομένος και πρόκειται για την επιλογή των αρχηγών της ομάδας από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές.

Η διαδικασία αυτή γίνεται φυσικά μέσω «εκλογών» με τους ποδοσφαιριστές να διεξάγουν ψηφοφορία για να καταλήξουν στην πεντάδα των αρχηγών και ήταν από τα πρώτα πράγματα που θέσπισε ο Γκουαρδιόλα όταν ανέλαβε την Μπαρτσελόνα.

Ο Φλικ όμως άλλαξε φέτος αυτή την παράδοση, ορίζοντας ο ίδιος τον αρχηγό και τον υπαρχηγό της ομάδας, διαλέγοντας τους Ραφίνια και Πέδρι, αντίστοιχα. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως οι άλλοι τρεις υπαρχηγοί προέκυψαν στη συνέχεια από ψηφοφορία μεταξύ των παικτών. Ο Έρικ Γκαρσία έλαβε τις περισσότερες ψήφους, ακολούθησαν ο Ντε Γιονγκ και ο Λαμίν Γιαμάλ.

Μάλιστα, ο Φλικ πέρυσι είχε πορευτεί με τη «συνταγή» του Γκουαρδιόλα αφού είχε αφήσει τους ποδοσφαιριστές του να επιλέξουν για αρχηγούς τους Ρόναλντ Αραούχο, Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν, Φρένκι ντε Γιονγκ, Ραφίνια και Πέδρι.