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Η Μπαρτσελόνα με χατ τρικ Ραφίνια διέσυρε με 7αρα την Σανταντερ και έκανε το 6/6

Τρομακτική Μπαρτσελόνα σκόρπισε την Σανταντέρ με τον Ραφίνια να βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση 

Η Μπαρτσελόνα με χατ τρικ Ραφίνια διέσυρε με 7αρα την Σανταντερ και έκανε το 6/6
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Για ακόμα ένα ματς η Μπαρτσελόνα ξέχασε να αφήσει το πόδι από το γκάζι, σκόραρε με περίσσεια άνεση 7 γκολ σκορπίζοντας τη Ρασίνγκ Σανταντέρ και παρέμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας έχοντας το απόλυτο μετά από 6 αγωνιστικές.

Πρωταγωνιστής της παράστασης που έδωσε στο «Καμπ Νου» η ομάδα του Χάνσι Φλικ ήταν ο Ραφίνια, ο οποίος με χατ τρικ έβαλε την υπογραφή του στην 7αρα των «Μπλαουγκράνα».

Εκτός από τα συνολικά 8 γκολ που σημειώθηκαν, η αναμέτρηση είχε 3 πέναλτι, όλα υπέρ της Μπαρτσελόνα, με τον Γιαμάλ να χάνει ένα από αυτά, ένα δοκάρι, τα τρία γκολ του Ραφίνια αλλά και το πρώτο γκολ του Γκαμπριέλ Ζεσούς στην Λα Λίγκα.

Στις 6 πρώτες αγωνιστικές η Μπαρτσελόνα έχει σημειώσει 28 γκολ, ενώ έχει μόλις 6 γκολ παθητικό και είναι μόνη της στην πρώτη θέση με 18 βαθμούς, με τη Ρεάλ να είναι στο -3 με 15 βαθμούς.

Μπαρτσελόνα: Ζ. Γκαρθία (46' Σέζνι), Ε. Γκαρθία, Κρίστενσεν, Μαρτίν, Κανσέλο (78' Μπαλντέ), Ρόδρι (61' Μπερνάλ), Πέδρι (61' Γκάβι), Όλμο, Γιαμάλ, Ραφίνια (68' Ζεσούς), Αντεγέμι.

Σανταντέρ: Αγκιρεθαμπάλα, Ερνάντο, Φελίπε (59' λ.τ. Λούκε), Γκονζάλες (86' Σαλίνας), Καρισόλ, Πράτι, Κανάλες, Γκέιγ, Σάινθ (78' Γκουλιασβίλι) , Βιγιαλίμπρε (59' Βιθέντε), Αράνα (59' Σαμπίρι).

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