Γκονζάλες: «Αυτό που έζησα σήμερα θα το θυμάμαι για πάντα»

Το πρώτο του ευρωπαϊκό τέρμα σκόραρε ο Αρμάντο Γκονζάλες στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 2-1 των Πολωνών και ξεκίνησαν ιδανικά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Μεξικανός φορ αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τους Πειραιώτες, ενώ αναφερόμενος στην ατμόσφαιρα του «Γ. Καραϊσκάκης», τόνισε πως δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτό που έζησε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του "Hormiga":

Για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο: «Είμαι πάρα πολυ ευχαριστημένος που έβαλα το πρώτο μου γκολ και βοήθησα την ομάδα να παρει την πρωτη της νίκη στη διοργάνωση».

Για το πως κατάφερε η ομάδα να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει το τρίποντο: «Mια πολύ δυνατη νοοτροπία, ήμασταν δυνατοί, δεν παραδοθήκαμε. Πρέπει να παλεύεις μεχρι το τελευταίο λεπτό, ακολουθήσαμε τις οδηγίες του προπονητή και τα καταφέραμε.»

Για την ατμόσφαιρα στο “Γ. Καραϊσκάκης”: «Είναι απίστευτο, ειναι φανταστικό, αυτό που έζησα σήμερα θα το θυμάμαι για πάντα.»