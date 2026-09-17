Έντονος ήταν ο πανηγυρισμός του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά την πρώτη του νίκη στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν με το… δεξί τις υποχρεώσεις τους στην League Phase του Europa League, αφού επικράτησαν 2-1 της Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης». Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Βάσκος κόουτς του Ολυμπιακού πανηγύρισε με την… καρδιά του την πρώτη του νίκη στην θητεία του στους «ερυθρόλευκους».

Μάλιστα, στην συνέχεια, στις δηλώσεις του στην κάμερα του «MAGENTA Sport» έκανε λόγο για έντονα συναισθήματα και μία στιγμή που περίμενε εδώ και καιρό.

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος κόουτς μίλησε για:

Το ματς με τη Γιαγκελόνια: «Είμαι πολύ χαρούμενος, ήταν μια σημαντική νίκη, η πρώτη μου νίκη, μπροστά στον κόσμο μας, ελπίζω να είναι η πρώτη από πολλές. Είναι ιδιαίτερο συναίσθημα το να κερδίζω σήμερα εδώ, είναι κάτι που είχα να αισθανθώ καιρό και θέλω να τονίσω πώς η παρουσία όλων των παικτών και του επιτελείου ήταν υπέροχη».

Το πόσο είχε ανάγκη αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός: «Το χρειαζόμασταν πολύ, ερχόμαστε από ήττα στο πρωτάθλημα, βέβαια αυτή είναι άλλη διοργάνωση, αλλά σήμερα θέλαμε να ξεκινήσουμε καλά. Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε μπροστά από αυτόν τον κόσμο το συναίσθημα είναι απίστευτο. Για αυτό πανηγύρισα έτσι και ελπίζω να το ξανακάνουμε κι άλλες φορές».

Την εμφάνιση του Ολυμπιακού: «Δεν ήταν εύκολο, γιατί ήταν πολύ λίγος ο χρόνος που δουλεύω, νομίζω έχω αλλάξει και θέλω να αλλάξω αρκετά πράγματα, όμως είναι πραγματικά υπέροχος ο τρόπος που όλοι έχουν τη συγκέντρωσή τους και όλοι θέλουμε να πάρουμε νίκες και να αλλάξουμε την εικόνα της ομάδας. Όσο λίγος και αν είναι ο χρόνος πιστεύω έχουμε ξεκινήσει καλά και ελπίζω να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιώσουμε την εικόνα μας».