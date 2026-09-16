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Έφτασε στο Άμπου Ντάμπι με καθυστέρηση για το Super Cup της Euroleague ο Ολυμπιακός (vid)

Οι Πειραιώτες ήταν η τελευταία χρονικά ομάδα που έφτασε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Έφτασε στο Άμπου Ντάμπι με καθυστέρηση για το Super Cup της Euroleague ο Ολυμπιακός (vid)
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Στο Άμπου Ντάμπι βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν την τετράδα του παρθενικού EuroLeague SuperCup.

Η αποστολή της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λίγο μετά τις 23:20 ώρα Ελλάδας, έπειτα από καθυστέρηση στην αναχώρηση από την Αθήνα. Ένα τεχνικό πρόβλημα κατά τη διαδικασία του check-in στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προκάλεσε την αναστάτωση, με την πτήση που ήταν προγραμματισμένη για τις 16:00 να αναχωρεί τελικά αρκετά αργότερα.

Μετά την άφιξή τους, οι Πειραιώτες κατευθύνθηκαν στο ξενοδοχείο, όπου τους περίμενε μια ιδιαίτερη υποδοχή με παραδοσιακή τελετή από το Σουλτανάτο του Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στο Άμπου Ντάμπι είχαν ήδη εγκατασταθεί οι υπόλοιπες τρεις ομάδες του τουρνουά, δηλαδή η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η οικοδέσποινα Dubai BC, με την τετράδα να είναι πλέον πλήρης.

Το πρόγραμμα προβλέπει μία τελευταία προπόνηση στις 17 Σεπτεμβρίου, η οποία θα αποτελέσει και την τελική ευκαιρία για όλες τις ομάδες να προσαρμοστούν στις συνθήκες και να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους πριν από την έναρξη του ιστορικού τουρνουά.

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