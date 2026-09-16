Ο τραυματισμός δεν έχει σταθεί αρκετός για να βάλει… φρένο στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις. Παρότι ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR αντιμετωπίζει πρόβλημα στο χέρι, συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του, προσπαθώντας να διατηρήσει τον αγωνιστικό του ρυθμό.

Ο Χέις-Ντέιβις έχει υποστεί κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο και αναγκάζεται να προπονείται με το ένα χέρι δεμένο. Αυτό, ωστόσο, δεν τον εμποδίζει να ακολουθεί το πρόγραμμά του και να δουλεύει τόσο στο γυμναστήριο όσο και στο glass floor.

Μάλιστα, ο ίδιος έδωσε μια εικόνα από την καθημερινότητά του, δημοσιεύοντας βίντεο στο YouTube από την προπόνησή του. Ο τίτλος που επέλεξε ήταν χαρακτηριστικός: «Τι θα έκανε ο Κόμπι;», παραπέμποντας στη νοοτροπία και την πειθαρχία που χαρακτήριζαν τον Κόμπι Μπράιαντ.

Στη λεζάντα του βίντεο, ο άσος του «Τριφυλλιού» έδωσε και το δικό του μήνυμα για την προσπάθειά του αυτή την περίοδο: «Προς το παρόν με το ένα χέρι, αλλά προσπαθώ να κρατήσω κάποιου είδους ρυθμό».