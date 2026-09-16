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Europa League: Τρομερή Ομόνοια... ξέρανε τη Θέλτα - Ευρεία νίκη για Σπάρτα Πράγας (vid)

Ποδαρικό με το... δεξί για την Κυπριακή ομάδα, η οποία πήρε τεράστια νίκη επί της Θέλτα.

Europa League: Τρομερή Ομόνοια... ξέρανε τη Θέλτα - Ευρεία νίκη για Σπάρτα Πράγας (vid)
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Ιδανική εκκίνηση στο Europa League για την Ομόνοια, η οποία πανηγύρισε σπουδαία νίκη απέναντι στη Θέλτα, επικρατώντας με 1-0 στην πρεμιέρα της League Phase.

Η κυπριακή ομάδα παρουσίασε πολύ καλή αγωνιστική εικόνα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δικαιώθηκε λίγο πριν από τη συμπλήρωση των 90 λεπτών. Ο Γιούρε Μπάλκοβιτς βρήκε δίχτυα στο 88’, χαρίζοντας στους περσινούς πρωταθλητές Κύπρου ένα σημαντικό τρίποντο απέναντι στους Ισπανούς.

Η Ομόνοια είχε τον έλεγχο σε αρκετά διαστήματα του αγώνα, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να βρει το γκολ και τελικά το πέτυχε στο φινάλε, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή ευρωπαϊκή της περιπέτεια.

Επίδειξη δύναμης από τη Σπάρτα

Στο Ερεβάν, η Σπάρτα Πράγας δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην Αραράτ, φτάνοντας σε άνετη επικράτηση με 4-1.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Τσέχους ήταν ο Γκούνταλ, ο οποίος σκόραρε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Στην επανάληψη, οι Μερκάδο και Βίντρα πρόσθεσαν ακόμη δύο τέρματα, ολοκληρώνοντας το εμφατικό διπλό της Σπάρτα.

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