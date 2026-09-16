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Κοντά στον Ερτέλ η ΑΕΚ

Πλησιάζει σε μία σπουδαία μεταγραφή η Ένωση.

Κοντά στον Ερτέλ η ΑΕΚ
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Μια μεταγραφή που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο ρόστερ της θέλει να ολοκληρώσει η ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Τομά Ερτέλ.

Η «Ένωση» έχει προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση του 37χρονου Γάλλου πόιντ γκαρντ και πλέον όλα δείχνουν πως το θέμα μπαίνει στην τελική του φάση. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι καθοριστικές, καθώς στόχος των ανθρώπων της ομάδας είναι να υπάρξει οριστική συμφωνία και να πέσουν οι υπογραφές.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα γνωρίζει πολύ καλά τον Ερτέλ και είχε ξεχωρίσει την περίπτωσή του ήδη από την περσινή σεζόν, χωρίς τότε να καταφέρει να τον φέρει στην Αθήνα. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν έπαψε να υπάρχει και το τελευταίο διάστημα υπήρξε εκ νέου επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Αυτή τη φορά η κατάσταση είναι διαφορετική, με τις συζητήσεις να έχουν προχωρήσει αισθητά. Ο Ερτέλ εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και η ΑΕΚ έχει καταστήσει σαφές πως θέλει να ολοκληρώσει άμεσα τη μεταγραφή.

Μάλιστα, ο σχεδιασμός της «Ένωσης» προβλέπει την όσο το δυνατόν γρηγορότερη ενσωμάτωσή του, ώστε ο έμπειρος Γάλλος να προλάβει να είναι διαθέσιμος για το Super Cup της επόμενης εβδομάδας.

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