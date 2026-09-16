Το κάλεσμα του Διαμαντίδη για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Έρχεται στο σπίτι μας» (vid)

Το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» βρίσκεται προ των πυλών και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Ο εμβληματικός αρχηγός του «τριφυλλιού», ο οποίος επέστρεψε αυτό το καλοκαίρι στο... σπίτι του, κάλεσε τους οπαδούς να κλείσουν τη θέση τους στο «Telekom Center Athens».

«To 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος έρχεται στο σπίτι μας. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα» ανέφερε ο «3D».

Δείτε το βίντεο: