Με αλλαγές η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι
Δείτε τις επιλογές του Αλέσιο Λίσι για το εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τους Ντούσαν Κέρκεζ και Αλέσιο Λίσι να κάνουν γνωστές τις αρχικές επιλογές τους για την αναμέτρηση στο Περιστέρι.
Αναλυτικά:
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο, Κόστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς, Γιάκιτς, Χατσίδης, Καμαρά, Άλι, Μύθου
Η ενδεκάδα του Ατρομήτου: Ντιένγκ, Λύρατζης, Μήτογλου, Μάγκνουσον, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Σερζίνιο, Τσούμπερ, Τσαντίλας