Με αλλαγές η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι

Δείτε τις επιλογές του Αλέσιο Λίσι για το εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.