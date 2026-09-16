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Άρης – Μαρκό 1-0: Ένα αυτογκόλ του έδωσε την πρώτη νίκη

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δυσκολεύτηκε κόντρα στο κλαμπ της Super League 2, με το αυτογκόλ του Σμάλη να δίνει τελικά τους τρεις βαθμούς. 

Άρης – Μαρκό 1-0: Ένα αυτογκόλ του έδωσε την πρώτη νίκη
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Ο Άρης πήρε τη νίκη που ήθελε, η Μαρκό όμως κέρδισε τις εντυπώσεις. Τις δύο ομάδες χωρίζει μια κατηγορία, αλλά ακόμη κι έτσι το 1-0 με αυτογκόλ του Σμάλη, δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Θεσσαλονικείς απέναντι στο σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου.

Οι «κιτρινόμαυροι» μετά την ισοπαλία στην Τρίπολη, πήραν την πρώτη τους νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ανέβηκαν στους 4 βαθμούς. H Μαρκό από την άλλη, έμεινε στον 1 βαθμό.

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