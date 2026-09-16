Νίκη Βόλου - Αστέρας AKTOR 0-3: Επιβλητική νίκη και πρώτο τρίποντο για τους Αρκάδες (vids)

Ο Αστέρας AKTOR χρειάστηκε ένα ημίχρονο για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, όμως στο δεύτερο μέρος ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και έφτασε με άνεση στη νίκη με 3-0 επί της Νίκης Βόλου για το Κύπελλο Ελλάδας.

Οι Αρκάδες αξιοποίησαν τις ευκαιρίες τους μετά την ανάπαυλα, με τονΠασαλίδη να ανοίγει το σκορ με αυτογκόλ στο 50', τον Ρικαρντίνιο επτά λεπτά αργότερα να ευστοχεί από την άσπρη βούλα και τον Παπακανέλλο στο 67' να βάζει το... κερασάκι στην τούρτα.

Με τοτρίποντο αυτό η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου έφτασε τους τέσσερις βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλοί παρέμειναν χωρίς πόντο.

Η ροή του αγώνα

Η Νίκη Βόλου μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στο 2ο λεπτό δημιούργησε την πρώτη καλή στιγμή, όταν ο Μαντζής πήρε την κεφαλιά, με τον Κακαδιάρη να μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Ο Αστέρας AKTOR απάντησε στο 10', εκμεταλλευόμενος λάθος του Τζανετόπουλου. Ο Έντερ πήρε την μπάλα και επιχείρησε το σουτ, όμως ο Τσέλιος ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε. Τρία λεπτά αργότερα, ο Ρικαρντίνιο δοκίμασε διαγώνιο σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε αρκετά πάνω από την εστία.

Οι Αρκάδες συνέχισαν να ψάχνουν το γκολ και στο 28' ο Παπακανέλλος έφερε την μπάλα στο δεξί και πλάσαρε, χωρίς όμως να ανησυχήσει τον Τσέλιο, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά. Στο 34' ήταν η σειρά του Πέρεθ να απειλήσει, συγκλίνοντας από τα αριστερά προς τον άξονα και επιχειρώντας το σουτ, με τον τερματοφύλακα της Νίκης να ελέγχει ξανά την κατάσταση.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους ήρθε στο 39'. Ο Πέρεθ βρήκε τον Ρικαρντίνιο, ο οποίος πάτησε στην περιοχή και εκτέλεσε με το αριστερό, όμως ο Τσέλιος αντέδρασε σωστά και μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Τσέλιος συνέχισε να κρατά όρθια τη Νίκη Βόλου. Στο 47' είπε «όχι» και στην κεφαλιά του Ρικαρντίνιο, πραγματοποιώντας ακόμη μία σημαντική επέμβαση.

Η πίεση του Αστέρα AKTOR, ωστόσο, απέφερε καρπούς στο 50'. Ο Πέρεθ έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Πασαλίδης, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, με τους Αρκάδες να παίρνουν το προβάδισμα.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Αστέρας κέρδισε πέναλτι, καθώς ο Πολέτο ανέτρεψε τον Μέντες μέσα στην περιοχή. Ο Ρικαρντίνιο ανέλαβε την εκτέλεση στο 57' και ήταν εύστοχος, διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του και βάζοντας τις βάσεις για την νίκη.

Η Νίκη προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Μπουζούκη να επιχειρεί ένα επικίνδυνο σουτ στο 58', το οποίο πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Τσέλιου. Ο Αστέρας, όμως, είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο και στο 67' έβαλε οριστικά τέλος στην υπόθεση νίκη.

Ο Παπακανέλλος έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια μέσα στην περιοχή, απέφυγε τους αντιπάλους του και με ιδανικό τελείωμα έγραψε το 0-3, «κλειδώνοντας» το τρίποντο των Αρκάδων.

Μέχρι το φινάλε ο Αστέρας AKTOR συνέχισε να δημιουργεί φάσεις, με τον Πέρεθ στο 78' να επιχειρεί ακόμη ένα σουτ, το οποίο πέρασε λίγο άουτ.

Νίκη Βόλου - Αστέρας AKTOR 0-3

Νίκη Βόλου (Στέλιος Μαλεζάς): Τσέλιος, Πανικίδης (75’ Κιβρακίδης), Μακρυγιάννης, Τζανετόπουλος (46’ Βαφέας), Πασαλίδης, Χάμοντ, Σαλαμούρας (61’ Πλέγας), Πολέτο, Παμλίδης, Φερνάντεθ (70’ Λίγδας), Μάντζης (61’ Λουκίνας).

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Κακαδιάρης, Μέντες (70’ Ορόθκο), Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Σίλβα, Καλτσάς, Μπουζούκης (76’ Ζόγκου), Έντερ (65’ Τσίκο), Πέρεθ, Παπακανέλλος (70’ Τερεζίου), Ρικαρντίνιo (65’ Γκιτέρσος).