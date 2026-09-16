Premier League: Το σπάνιο επίτευγμα που πέτυχε η Μπράιτον στην πεντάρα απέναντι στην Κόβεντρι

Το τμήμα scouting της Μπράιτον θα είναι σίγουρα υπερήφανο 

Premier League: Το σπάνιο επίτευγμα που πέτυχε η Μπράιτον στην πεντάρα απέναντι στην Κόβεντρι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μπράιτον την περασμένη Κυριακή που «σκόρπισε» εκτός έδρας την Κόβεντρι με 0-5, έχοντας τον Κωστούλα στο βασικό σχήμα και πετυχαίνοντας γκολ, κατάφερε να πετύχει ένα σπάνιο ρεκόρ που δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ.

Η ομάδα του Φάμπιαν Χούρζελερ την Κυριακή (13/09) έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Αγγλικού πρωταθλήματος που παρατάσσει 15 outfield (δηλαδή χωρίς να συγκαταλέγεται ο τερματοφύλακας) ποδοσφαιριστές διαφορετικών εθνικοτήτων σε αγώνα της Premier League.

Η 15αδα που παρέταξε η Μπράιτον στον αγώνα με την Κόβεντρι:

https://www.instagram.com/p/DdV3C8UlcJl/

Ο Φερμπρούγκεν και ο Στράικ κατάγονται και οι δύο από την Ολλανδία για αυτό και η Premier League τονίζει το Outfield, εννοώντας ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται ως τερματοφύλακες.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
17:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στις κλήσεις της εθνικής Σουηδίας ο Τάχα Άλι του ΠΑΟΚ

16:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκη Βόλου - Αστέρας AKTOR 0-3: Επιβλητική νίκη και πρώτο τρίποντο για τους Αρκάδες (vids)

16:50 SUPER LEAGUE

Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Βασικός ο Σαλάχ Εντίν, στην ενδεκάδα και ο Μπινιάρης

16:42 SUPER LEAGUE

Δανεικός από τη Τζένοα στον Ηρακλή ο Ζούλεβιτς

16:38 EUROPA LEAGUE

Η League Phase του UEFA Europa League ξεκινά με Ολυμπιακό και ΟΦΗ στη MagentaTV

16:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το μήνυμα του Ουναΐ για την επιστροφή του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο (pic)

16:29 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο

16:16 EUROLEAGUE

Mike James, μη γίνεσαι King James

15:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Το σπάνιο επίτευγμα που πέτυχε η Μπράιτον στην πεντάρα απέναντι στην Κόβεντρι

15:35 STORIES

Τα Ιωάννινα γιορτάζουν 20 χρόνια του Ioannina Lake Run, η Allwyn κάνει ακόμη ξεχωριστή την εμπειρία

15:34 ΜΠΑΣΚΕΤ

Το θέατρο του παραλόγου από τον Λιόλιο

15:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντόρτμουντ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Καρέτσας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας