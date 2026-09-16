Premier League: Το σπάνιο επίτευγμα που πέτυχε η Μπράιτον στην πεντάρα απέναντι στην Κόβεντρι
Το τμήμα scouting της Μπράιτον θα είναι σίγουρα υπερήφανο
Η Μπράιτον την περασμένη Κυριακή που «σκόρπισε» εκτός έδρας την Κόβεντρι με 0-5, έχοντας τον Κωστούλα στο βασικό σχήμα και πετυχαίνοντας γκολ, κατάφερε να πετύχει ένα σπάνιο ρεκόρ που δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ.
Η ομάδα του Φάμπιαν Χούρζελερ την Κυριακή (13/09) έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Αγγλικού πρωταθλήματος που παρατάσσει 15 outfield (δηλαδή χωρίς να συγκαταλέγεται ο τερματοφύλακας) ποδοσφαιριστές διαφορετικών εθνικοτήτων σε αγώνα της Premier League.
Η 15αδα που παρέταξε η Μπράιτον στον αγώνα με την Κόβεντρι:
Ο Φερμπρούγκεν και ο Στράικ κατάγονται και οι δύο από την Ολλανδία για αυτό και η Premier League τονίζει το Outfield, εννοώντας ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται ως τερματοφύλακες.