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Ο Κωστούλας έκανε την αρχή και η Μπράιτον φιλοδώρησε με... πεντάρα την Κόβεντρι

Ο Μπάμπης Κωστούλας άνοιξε λογαριασμό στη φετινή Premier League με τη Μπράιτον, συμβάλλοντας στην άνετη επικράτηση των «γλάρων» με 5-0 επί της Κόβεντρι για την 4η αγωνιστική της Premier League.

Ο Κωστούλας έκανε την αρχή και η Μπράιτον φιλοδώρησε με... πεντάρα την Κόβεντρι
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Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του γκολ στην φετινή Premier League και κέρδισε πέναλτι, η Μπράιτον διέλυσε με 5-0 εκτός έδρας την Κόβεντρι και σκαρφάλωσε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Ο 19χρονος επιθετικός άνοιξε τον... δρόμο για το επιβλητικό διπλό της ομάδας του Φαμπιάν Χούρτζελερ με εξαιρετική ενέργεια και τελείωμα υψηλής κλάσης στο πρώτο μέρος.

Στην επανάληψη, οι «γλάροι» πάτησαν γκάζι, με τον Γιαλκουγιέ να κάνει το 2-0 στο 51'. Η Κόβεντρι έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Αβονίγι δύο λεπτά αργότερα, και ο Κωστούλας κέρδισε πέναλτι το οποίο μετουσίωσε σε γκολ ο Γκρος στο 70'.

Οι Ντανκ και Αγιάρι διαμόρφωσαν το τελικό 5-0, αφήνοντας την ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ στον πάτο της βαθμολογίας χωρίς βαθμό.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Κόβεντρι (Λάμπαρντ): Ράσγουορθ, Αμέντα, Τόμας, Πίνοκ, Βαν Έγουικ, Ονιέκα (73' Γιρένκι), Γκριμς (84' Τορπ), Ντασίλβα, Ρουντόνι (73' Τόμας-Ασάντε), Αβονίγι, Μέισον-Κλαρκ (Τσέριφ).

Μπράιτον (Χιουρτσέλερ): Φερμπρούχεν, Καντιόγλου, Βούσκοβιτς (78' Στράουκ), Ντανκ, Μποσκάγλι (78' Οσμάν), Γκρος, Αγιάρι, Γκόμεζ (84' Κοστίνια), Αλκουγιέ (65' Αντρές),Ντε Κάιπερ, Κωστούλας (84΄ Ο΄ Ράιλι)

Η βαθμολογία:

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