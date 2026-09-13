Super League 2: Μεγάλο «διπλό» του Ολυμπιακού Β' στον Βόλο και «σεφτέ» στις νίκες

Με φοβερή ανατροπή στο «Παντελής Μαγουλάς», ο Ολυμπιακός Β' επικράτησε με 2-1 της Νίκης Βόλου και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη Super League 2.

Η ομάδα της Μαγνησίας παρότι μπήκε στο νέο πρωτάθλημα με μεγάλες φιλοδοξίες, παρέμεινε χωρίς βαθμό έπειτα από δύο αγωνιστικές, ενώ από την άλλη οι «ερυθρόλευκοι» μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ Β' στην πρεμιέρα έφτασαν τους 4.

Οι Νικιώτες ευτύχησαν να προηγηθούν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, χάρη στο αυτογκόλ του Γκοτζαμανίδη. Στο 57', η ομάδα του Άλβαρο Ρούμπιο βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Ζουγλή να σκοράρει με εξαιρετικό πλασέ.

Στο 64' ο Ομεονγκά ανέτρεψε μέσα στην περιοχή τον Λεγκίσι και τον Μπιλάλ από την άσπρη βούλα να νικά τον Γκαραβέλη, υπογράφοντας την «ερυθρόλευκη» ανατροπή στη Μαγνησία.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Νίκη Βόλου (Στέλιος Μαλεζάς): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης, Βαφέας, Τζανετόπουλος, Ρινγκ, Ομεονγκά (77' Πλέγας), Έππας, Παμλίδης (77' Φερνάντεθ), Ράιος (55' Λίγδας), Τζίμας (77' Πολέτο), Λουκίνας (66' Μάντζης).

Ολυμπιακός Β' (Αλβαρο Ρούμπιο): Τσομπανίδης, Μπακούλας (46' Φίλης), Μπιλάλ (68' Σαντής), Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Κολοκοτρώνης (60' Λεγκίσι), Σιώζιος, Κουτσογούλας, Ζουγλής, Πλις (60' Λιάτσος), Τουφάκης.

Η βαθμολογία: