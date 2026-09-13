Βαλένθια: Τέλος ο Κορμπεράν και ο τεχνικός διευθυντής - Στο «κάδρο» ο Μεντιλίμπαρ

Η Βαλένθια αποφάσισε να αλλάξει σελίδα στην τεχνική της ηγεσία, με τον Κάρλος Κορμπεράν να αποχωρεί από τον πάγκο έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια παρουσίας στον σύλλογο. Οι «νυχτερίδες» οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση μετά το κάκιστο ξεκίνημα στη φετινή La Liga, όπου η ομάδα μετρά πέντε ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Η εξέλιξη ήρθε μετά τις πολύωρες επαφές που είχε ο Ισπανός προπονητής με τη διοίκηση. Μάλιστα, το πρωί της Κυριακής (13/9) ο Κορμπεράν βρέθηκε κανονικά στις εγκαταστάσεις της Βαλένθια και πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση, πριν επισημοποιηθεί η λύση της συνεργασίας.

Οι αλλαγές, πάντως, δεν περιορίστηκαν στον πάγκο. Η διοίκηση ανακοίνωσε την αποχώρηση ακόμη πέντε στελεχών, μεταξύ των οποίων ο CEO Ρον Γκούρλεϊ και ο αρχισκάουτερ Λισάντρο Ισέι, σε μια προσπάθεια για συνολικό ανασχηματισμό.

Ο Κορμπεράν ολοκληρώνει την παρουσία του στη Βαλένθια έχοντας καθοδηγήσει την ομάδα σε 72 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Ο απολογισμός του ήταν 28 νίκες, 18 ισοπαλίες και 26 ήττες. Το φετινό ξεκίνημα, ωστόσο, αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς η Βαλένθια έχει μόλις ένα γκολ ενεργητικό και εννέα παθητικό μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές.

Στο προσκήνιο ο Μεντιλίμπαρ

Μετά την αποχώρηση του Κορμπεράν, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επόμενη ημέρα και ένα γνώριμο όνομα για το ελληνικό ποδόσφαιρο φαίνεται να βρίσκεται στη λίστα της Βαλένθια.

Ο λόγος για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία εξετάζεται από τους ανθρώπους του συλλόγου ως μία από τις επιλογές για την τεχνική ηγεσία. Ο έμπειρος προπονητής παραμένει διαθέσιμος μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό και πλέον δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο επιστροφής του στη La Liga.

Στους υποψήφιους βρίσκεται και ο Πάμπλο Ερνάντες, όμως η Βαλένθια φαίνεται να αναζητά έναν τεχνικό με μεγαλύτερη εμπειρία, ο οποίος θα μπορεί να αναλάβει άμεσα την ομάδα και να διαχειριστεί την πίεση που έχει δημιουργηθεί.

Ο Μεντιλίμπαρ γνωρίζει καλά το ισπανικό πρωτάθλημα και η εμπειρία του από απαιτητικούς πάγκους αποτελεί ένα από τα στοιχεία που λειτουργούν υπέρ της υποψηφιότητάς του. Το όνομά του είχε απασχολήσει πρόσφατα και τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο πλέον η προοπτική επιστροφής στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Βαλένθια βρίσκεται στο προσκήνιο.