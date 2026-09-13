Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για την επικίνδυνη έξοδο στην Τρίπολη

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καταλήγει στις επιλογές του για το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Σε σχέση με το ματς απέναντι στη ΛΑΣΚ, ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε τρεις αλλαγές στο βασικό σχήμα. Οι Αριάγκα, Γκατσίνοβιτς και Ζίνι πήραν φανέλα βασικού, ενώ οι Βιτάλις, Κοϊτά και Βάργκα έμειναν εκτός αρχικής ενδεκάδας.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Αριάγκα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Μάγερ, Ζίνι, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Βιτάλις, Ζουμπκόφ, Κοϊτά, Βάργκα.

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Όσον αφορά στον Αστέρα AKTOR, ο Γιώργος Αντωνόπουλος διατηρεί την τριάδα στην άμυνα και παρατάσσει την ομάδα του σε σχηματισμό 3-4-3, με τον Χατζηεμμανουήλ κάτω από τα δοκάρια.

Στο κέντρο της άμυνας βρίσκονται οι Σίλβα, Λάσκαρης και Μπρόρσον, ενώ ο Κώτσιρας θα αγωνιστεί στη δεξιά πλευρά και ο Μέντες στην αριστερή. Στον άξονα ξεκινούν οι Κουρμπέλης και Έντερ Γκονζάλες, με τον Μπαρτόλο να κινείται δεξιά στη μεσοεπιθετική γραμμή και τον Κετού αριστερά. Στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο Φεντερίκο Μακέντα.