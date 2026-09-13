Ηρακλής: Νέες «αιχμές» για τη διαιτησία με Ατρόμητο - «Δύο γκολ, δύο αποφάσεις, δύο βαθμοί»

Ο Ηρακλής επανήλθε μία ημέρα μετά το 1-1 με τον Ατρόμητο για την 4η αγωνιστική της Super League, συνεχίζοντας τις έντονες διαμαρτυρίες του για τις διαιτητικές αποφάσεις της αναμέτρησης.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Σαββάτου, στην οποία η ΠΑΕ έκανε λόγο για «τη ληστεία της χρονιάς», οι «κυανόλευκοι» τοποθετήθηκαν εκ νέου την Κυριακή (13/9). Αυτή τη φορά παρουσίασαν μέσω των επίσημων λογαριασμών τους video και φωτογραφικό υλικό από δύο φάσεις του αγώνα, τις οποίες θεωρούν καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα.

Στον Ηρακλή υποστηρίζουν πως οι συγκεκριμένες αποφάσεις τους κόστισαν δύο βαθμούς και αποτέλεσαν κομβικό σημείο στην εξέλιξη του παιχνιδιού με την ομάδα του Περιστερίου.

«Δύο γκολ, δύο αποφάσεις, δύο βαθμοί», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΠΑΕ Ηρακλής στη νέα της ανάρτηση, συνοδεύοντας το υλικό που δημοσίευσε και αποτυπώνοντας έτσι τη θέση της για όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση.