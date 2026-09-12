«Βράζουν» Ηρακλής και Μονεμβασιώτης με τη διαιτησία: «Η ληστεία της χρονιάς, μας έκλεψαν!»

Έντονη ήταν η αντίδραση του Ηρακλή μετά την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, με την «κυανόλευκη» ΠΑΕ να εκφράζει επίσημα τη δυσαρέσκειά της για τις διαιτητικές αποφάσεις και, κυρίως, για το γκολ του Μάρκες που δεν μέτρησε.

Από την πλευρά του Ηρακλή γίνεται λόγος για απόφαση που επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη της αναμέτρησης, ενώ η διοίκηση του συλλόγου κάνει λόγο για «κλοπή» και σκοπιμότητα.

Ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος μετά το τέλος του αγώνα. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο ισχυρός άνδρας του Ηρακλή στάθηκε στη διαιτησία και υποστήριξε πως υπήρξε ξεκάθαρη αλλοίωση του αποτελέσματος, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα προς τον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ληστεία της χρονιάς για το ελληνικό πρωτάθλημα διεπράχθη την 4η αγωνιστική στο παιχνίδι μεταξύ Ηρακλή και Ατρόμητου. Δεν περιμέναμε να πάρουμε ούτε τα σπόρια.

Δεν περιμέναμε όμως να μας κλέψουν με τόσο προκλητικό τρόπο 2 ολόκληρους βαθμούς μια πολύτιμη νίκη ακυρώνοντας ένα κανονικότατο γκολ και αυτό έγινε με σκοπιμότητα από τον άνθρωπο του Βαρ Ζαμπαλα και τον διαιτητή Κατόπη ο οποίος συνυπέγραψε την κλοπή.

Κατανοούμε ότι θα περάσουμε μια πολύ δύσκολη χρονιά γιατί από την πρώτη αγωνιστική διακριτικά πήραμε το μήνυμα. Ο Ηρακλής ενοχλεί. Ζητάμε από τον κ. Λανουα την απομάκρυνση των δύο. Ζητάμε να τους κόψει την διαιτησία. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι διότι θα ξανα επιχειρήσουν και σε άλλο παιχνίδι αλλοίωση αποτελέσματος».

Όσα ανέφερε ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης

«Από την αρχή του πρωταθλήματος στα ματς του Ηρακλή, αντιμετωπίζουμε μία εχθρική διαιτησία, όπως και σήμερα μία αλλοίωση αποτελέσματος, ζητούμε από τον κύριο Λανουά να κόψει από τους πίνακες τους σημερινούς διαιτητές, μας στέρησαν δύο πολύτιμους βαθμούς, δεν έχει ακυρωθεί ξανά τέτοιο γκολ!».