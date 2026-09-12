· Παναιτωλικός

Παναιτωλικός: Με δύο απουσίες και μία επιστροφή η αποστολή για ΟΑΚΑ

Οι επιλογές του Γιάννη Αναστασίου για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Παναιτωλικός: Με δύο απουσίες και μία επιστροφή η αποστολή για ΟΑΚΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο της προετοιμασίας του ο Παναιτωλικός, ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (13/09, 21:30) στο ΟΑΚΑ, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Ο Μεχία επιστρέφει στα πλάνα της ομάδας του Αγρινίου και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στους «πράσινους».

Αντίθετα, από την επιλογή του Γιάννη Αναστασίου έμειναν οι Σμυρλής και Γαλιάτσος, οι οποίοι δεν θα ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα για την αναμέτρηση.

Αναλυτικά η αποστολή

Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σατσιάς, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.

https://www.instagram.com/p/DdMUcUth5kj/
COMMENTS
LATEST NEWS
23:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Δυσκολεύτηκε κόντρα στη Σαουθάμπτον, αλλά συνεχίζει ακάθεκτη η Άρσεναλ

23:57 SUPER LEAGUE

«Βράζουν» Ηρακλής και Μονεμβασιώτης με τη διαιτησία: «Η ληστεία της χρονιάς, μας έκλεψαν!»

23:53 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Με δύο απουσίες και μία επιστροφή η αποστολή για ΟΑΚΑ

23:30 OPINION

Απογοήτευση και θυμός, αλλά και αναγκαιότητα δουλειάς και στήριξης

23:21 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Σαλάχ Εντίν

23:21 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Χωρίς Κατάλντι η αποστολή για τον Βόλο

23:20 SUPER LEAGUE

Τα highlights από την ισοπαλία του Ηρακλή με τον Ατρόμητο (vid)

23:10 ONSPORTS

Βαθμολογία Super League: Χαμένο έδαφος για Ολυμπιακό - Ευκαιρία για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

23:01 SUPER LEAGUE

Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1: Μοιράστηκαν βαθμούς με δοκάρια και μεγάλες ευκαιρίες (vids)

22:48 EUROLEAGUE

Ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ αφήνει το NBA και υπογράφει στη Ρεάλ Μαδρίτης

22:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκολ με το... καλημέρα για τον Τάσο Μπακασέτα στην Κύπρο (vid)

22:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Επιμένει για Ολίσε - Η στάση της Μπάγερν Μονάχου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας