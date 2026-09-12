Παναιτωλικός: Με δύο απουσίες και μία επιστροφή η αποστολή για ΟΑΚΑ

Στην Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο της προετοιμασίας του ο Παναιτωλικός, ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (13/09, 21:30) στο ΟΑΚΑ, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Ο Μεχία επιστρέφει στα πλάνα της ομάδας του Αγρινίου και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στους «πράσινους».

Αντίθετα, από την επιλογή του Γιάννη Αναστασίου έμειναν οι Σμυρλής και Γαλιάτσος, οι οποίοι δεν θα ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα για την αναμέτρηση.

Αναλυτικά η αποστολή

Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σατσιάς, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.