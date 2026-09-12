Απογοήτευση και θυμός, αλλά και αναγκαιότητα δουλειάς και στήριξης

Το παιχνίδι του Σαββάτου (12/09) κόντρα στον ΟΦΗ μύριζε… μπαρούτι από πολλές πλευρές για τον Ολυμπιακό. Κυρίως λόγω των τελευταίων εξελίξεων στους Πειραιώτες, με την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, όμως, οι περισσότεροι κίνδυνοι προέρχονταν από την εικόνα που είχαν παρουσιάσει οι δύο ομάδες το προηγούμενο διάστημα.

Με εξαίρεση την εκτός έδρας ήττα από τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης», ο ΟΦΗ έχει ξεκινήσει με το… πόδι στο «γκάζι» τη φετινή σεζόν. Η τρέλα της κατάκτησης του περσινού Κυπέλλου έγινε… μεγαλύτερη από το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ και απογειώθηκε με την είσοδο της ομάδας στην League Phase του Europa League.

Αντίθετα, για τον Ολυμπιακό όλα έχουν πάει… στραβά από τα πρώτα επίσημα ματς. Αποκλεισμός από την Ναϊμέγκεν, κακή εικόνα με Ατρόμητο και Αστέρα, το άσχημο αποτέλεσμα με τον Βόλο και εν κατακλείδι μια αλλαγή τεχνικής ηγεσίας, η οποία συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς στους Πειραιώτες.

Όχι γιατί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ο κορυφαίος κόουτς του κόσμου, αλλά γιατί ο Βάσκος είχε καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό όλων. Δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό που κατέκτησε και «έγραψε» την πιο σπουδαία στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο, αλλά κυρίως για το ήθος του και την ασταμάτητη δουλειά, ακόμα και τις φορές που τα λάθη μπορεί να ήταν περισσότερα από τα σωστά.

Ο βασικός λόγος που ο έμπειρος κόουτς αποθεώθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» στον αγώνα με τον ΟΦΗ έχει να κάνει με το timing και εν μέρει τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό. Διότι, ο 65χρονος δεν ήταν ο αποκλειστικός υπεύθυνος της κακής εικόνας.

Ο κόσμος των «ερυθρόλευκων» έφτασε στο φαληρικό γήπεδο περιμένοντας να δει μία αντίδραση από πολλά πρόσωπα, ειδικά μετά το «ηλεκτροσόκ». Όμως, αντί για περισσότερη προσπάθεια, αντίκρισε ακόμα μεγαλύτερη ραθυμία και παρατεταμένο ντεφορμάρισμα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, η ήττα ήρθε… φυσιολογικά, όπως και η έκρηξη.

Πρόκειται για μία απόλυτα φυσιολογική αντίδραση. Ωστόσο, αυτή η έκφραση του θυμού, θα πρέπει να μπει στην άκρη, όσο δύσκολο κι αν είναι και άπαντες στον σύλλογο να «οπλιστούν» με υπομονή. Με τεράστια υπομονή, αν και σε μία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, πολλές φορές δεν υπάρχει χρόνος ούτε καν για μία… ανάσα.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι αναγκασμένοι στα επόμενα ματς να «πεθάνουν» για τις νίκες και τους βαθμούς. Όχι μόνο στην Super League, αλλά και την Ευρώπη, αφού την Τετάρτη (16/09) είναι η πρεμιέρα κόντρα στην Γιαγκελόνια. Γιατί μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο θα επέλθει η ηρεμία στα αποδυτήρια και προϊόντος του χρόνου αυτό θα φανεί και στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν είναι «μάγος». Είναι ένας προπονητής, ο οποίος έχει έρθει στον Ολυμπιακό για να δουλέψει και να αλλάξει τα δεδομένα. Δυστυχώς για τον ίδιο, το πρόβλημα στους Πειραιώτες προϋπήρχε της δικής του θητείας και όπως φαίνεται ήταν μεγάλο.

Δική του υποχρέωση και ευθύνη είναι να δουλέψει ασταμάτητα για να μπορέσει να βρει τις λύσεις που χρειάζονται για να μπορέσουν οι «ερυθρόλευκοι» να τα αφήσουν όλα αυτά πίσω τους και να μπουν και πάλι δυνατά στην «μάχη» για την επίτευξη των στόχων τους. Όμως, για να γίνει αυτό, ο νέος προπονητής θα πρέπει να έχει την απαραίτητη πίστωση χρόνου.