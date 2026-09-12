Αλγκουαθίλ: «Είμαι το ίδιο θυμωμένος με τους οπαδούς μας» - Τι είπε για ενδεχόμενη προσθήκη

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν κατάφερε να συνδυάσει το ντεμπούτο του στον πάγκο του Ολυμπιακού με νίκη, με τον ΟΦΗ να επικρατεί με 1-0 των «ερυθρόλευκων» στο «Γ. Καραϊσκάκης», πανηγυρίζοντας «διπλό» έπειτα από 36 ολόκληρα χρόνια.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, ο Βάσκος τεχνικός δεν έψαξε να βρει δικαιολογίες για το... στραβοπάτημα της ομάδας του, στέλνοντας το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Αρμάντο Γκονζάλες, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κάποιας προσθήκης, όσο η μεταγραφική περίοδος είναι ακόμη ανοιχτή.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού στη συν. Τύπου:

Για το αποτέλεσμα: «Είμαι το ίδιο θυμωμένος όπως όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ξέρω τι σημαίνει να παίζεις σε αυτό το γήπεδο, φορώντας αυτή τη φανέλα. Νιώθω πληγωμένος. Εδώ δεν μας φτάνει να κερδίσουμε, πρέπει να παίζουμε καλά. Δεν θέλω να ψάξω δικαιολογίες. Δεν θα σταματήσω να δουλεύω, ώστε όλοι να είναι υπερήφανοι για την ομάδα»

Για το πόσο χρόνο χρειάζεται για να δούμε τον Ολυμπιακό του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ: «Aυτό που έχω στο μυαλό μου για την ομάδα είναι αυτό που είδατε στα πρώτα 30 λεπτά, που θέλω να πιέζει και να κερδίζει. Είναι μία διαδικασία, ξέρω ότι δεν υπάρχει χρόνος, θα πρέπει αν δουλέψουμε, χρόνος δεν υπάρχει. Είναι πολύ λίγος χρόνος, ξέρουμε τις απαιτήσεις της ομάδας»

Για το τι πρέπει να αλλάξει: «Είναι πράγματα που έγιναν άσχημα, για να είμαστε δίκαιοι, υπήρχαν και καλά πράγματα και θέλω να σταθώ σ’ ένα. Αυτό είναι η συμπεριφορά των παικτών και του σταφ, ήταν η μέγιστη. Έχω την ευθύνη, ώστε στο τέλος της χρονιάς να είμαστε περήφανοι γι’ αυτήν την ομάδα»

Για τον Αρμάντο Γκονζάλες: Σίγουρα εσείς τον ξέρετε καλύτερα από εμάς. Συνήθιζε να βάλει πολλά γκολ αλλά σε άλλο πρωτάθλημα. Οι απαιτήσεις που έχουμε εδώ είναι πολύ μεγαλύτερες, είναι ένα παιδί που πρέπει να προσαρμοστεί σε πολλά πράγματα. Έχει πολλά θετικά στοιχεί, όπως πολλά που πρέπει να βελτιώσει. Από το λίγο που ξέρω είναι ένας παίκτης που πρέπει να μαθαίνει κάθε ημέρα πράγματα. Πιστεύουμε πως το τέλος της σεζόν ο Hormiga θα είναι πολύ καλύτερος παίκτης σε σχέση με το τώρα.

Για ενδεχόμενη προσθήκη: «Σε όλες τις χώρες του κόσμου, όταν η αγορά είναι ανοιχτή και υπάρχουν πιθανότητες, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτήν τη στιγμή προτεραιότητα είναι να βγάλουμε το καλύτερο που έχουμε από τους παίκτες που έχουμε».