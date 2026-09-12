Βόλος: Η αποστολή για το ματς με την Καλαμάτα

Με στόχο να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, ο Βόλος αντιμετωπίζει την Κυριακή (13/09, 18:00) την Καλαμάτα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.

Ο Κώστας Μπράτσος δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Σιαμπάνη, Μπάρε, Ουρτάδο και Τσοκάνη. Εκτός παραμένουν επίσης οι Λεκούς και Πιέρ-Γκάμπριελ. Στον αντίποδα, διαθέσιμοι είναι οι δύο νεοαποκτηθέντες Μπέρνιτς και Νεγιού, οι οποίοι προστίθενται στις επιλογές του Έλληνα τεχνικού για την κρίσιμη αναμέτρηση.

Η αποστολή του Βόλου:

Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Μύγας, Τασιούρας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Μεντίλ, Φάμπιο, Μπέρνιτς, Κόμπα, Γρόσδης, Νεγιού, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Γκονζάλες, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου.