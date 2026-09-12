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Ηρακλής - Ατρόμητος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Γνωστές έγιναν οι αρχικές ενδεκάδες του αγώνα Ηρακλής - Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της Super League.

Ηρακλής - Ατρόμητος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης
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Σε λίγη ώρα, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο και έγιναν σωστές οι συνθέσεις των ομάδων.

Ο Ηρακλής θα παραταχθεί με τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα βρίσκονται οι Βούρος, Πίνα, Ρος και Σόρια, ενώ στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Νάνου, Καϊμπουέ, Σουρλής και Νιζέ. Στην επίθεση θα αγωνιστούν οι Μιρ και Κόλιτς.

Από την πλευρά του, ο Ατρόμητος έχει τον Χουτεσιώτη στην εστία, με τους Λύρατζη, Ούρονεν, Σταυρόπουλο και Μάγκνουσον να αποτελούν την τετράδα της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή βρίσκονται οι Μουτουσαμί και Τσιγγάρας, ενώ πίσω από τον προωθημένο Περέα θα αγωνιστούν οι Τσιλούλης, Τσούμπερ και Μούντε.

Οι ενδεκάδες:

Ηρακλής: Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια, Νάνου, Καϊμπουέ, Σουρλής, Νιζέ, Μιρ, Κόλιτς.

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Λύρατζης, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Τσιλούλης, Τσούμπερ, Μούντες, Περέα.

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