Τουρκία: Πάλι γκολ ο Κυζιρίδης στην «πεντάρα» της Τσόρουμ

O Αλέξανδρος Κυζιρίδης συνέχισε το σερί σκοραρίσματος στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Ο πρώην άσος της Χαρτς βρήκε δίχτυα στο εντυπωσιακό 5-1 της νεοφώτιστης Τσόρουμ επί της Σάμσουνσπορ και μάλιστα εκτός έδρας, για την 5η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Ο Κυζιρίδης σκόραρε στο 69ο λεπτό, διαμορφώνοντας το 4-1 σε εκείνο το σημείο. Ο 25χρονος αριστερός εξτρέμ έχει σκοράρει και στα τρία ματς της Super Lig που έχει συμμετάσχει, στην πρεμιέρα κόντρα στη Γαλατάσαραϊ, την προηγούμενη εβδομάδα κόντρα στη Εγιούπσπορ και σήμερα (12/9) με αντίπαλο την Σάμσουνσπορ.

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