· Παρί Σεν Ζερμέν

Αποθέωσε Κβαρατσχέλια και Φαμπιάν Ρουίθ ο Ντεμπελέ

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ σε συνέντευξη που παραχώρησε αποθέωσε τον συμπαίκτη του στην Παρί, Κβίτσα Κβαρατσχέλια, ενώ ανέφερε πως η Χρυσή Μπάλα πρέπει να πάει δικαιωματικά στον Φαμπιάν Ρουίθ.

Αποθέωσε Κβαρατσχέλια και Φαμπιάν Ρουίθ ο Ντεμπελέ
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Μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της UEFA μετά το 6-1 επί της Σλόβαν Μπρατισλάβας, ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ έβγαλε το καπέλο στους Κβίτσα Κβαρατσχέλια και Φαμπιάν Ρουίθ.

Ο Γάλλος σταρ των Παριζιάνων στάθηκε στην τεράστια επίδραση που έχει στο παιχνίδι της ομάδας ο Γεωργιανός μεσοεπιθετικός, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για το τακτικό πλάνο του Λουίς Ενρίκε. «Έκανε μια φανταστική χρονιά πέρυσι και παραμένει κομβικός για εμάς. Έχει πολλά προσωνύμια, αλλά το καλύτερο που του έχουμε δώσει εδώ είναι το "Κβαραντόνα". Πρόκειται για έναν εκπληκτικό ποδοσφαιριστή, πραγματικά τοπ επιπέδου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ντεμπελέ αποθέωσε τον Ισπανό πρωταθλητή Ευρώπης, Φαμπιάν Ρουίθ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «εγγυητή» των τίτλων στη μεσαία γραμμή. «Όταν έχεις τον Φαμπιάν στην ομάδα σου, απλά κερδίζεις όλα τα τρόπαια. Είναι ένας πολύ ξεχωριστός, ήρεμος ποδοσφαιριστής που ορίζει απόλυτα τον ρυθμό του αγώνα. Θεωρώ πως είναι ένας από τους πιο υποτιμημένους παίκτες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο».

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