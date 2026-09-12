Αντίπαλοι ΟΦΗ: Νίκησε με πρωταγωνιστή τον Χλόζεκ η Χόφενχαϊμ - Τα αποτελέσματα της Bundesliga

Με τη Φράιμπουργκ και την Ντόρτμουντ να συνεχίζουν χέρι-χέρι στην πρώτη θέση ολοκληρώθηκε ένα ακόμη μέρος της 3ης αγωνιστικής της Bundesliga. Η Μπάγερν Μονάχου δεν μπορεί να τις προσπεράσει, ακόμη κι αν επικρατήσει την Κυριακή (13/9) της νεοφώτιστης Έλφερσμπεργκ, ενώ τρία παιχνίδια της αγωνιστικής δεν έχουν ακόμη διεξαχθεί.

Η Φράιμπουργκ ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια της ημέρας, διαλύοντας με 5-0 την Γκλάντμπαχ. Ο Ιγκόρ Ματάνοβιτς βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και έγραψε ιστορία για τον σύλλογο, καθώς έφτασε τα 55 γκολ στη Bundesliga με τη φανέλα της Φράιμπουργκ, ανεβαίνοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας στην ιστορία της ομάδας.

Στο ίδιο ύψος βαθμών βρίσκεται και η Ντόρτμουντ, η οποία δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στην Πάντερμπορν. Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε χάρη σε ένα τέρμα του Σίλβα και δύο του Ενμετσά, με το δεύτερο γκολ του τελευταίου να ξεχωρίζει, καθώς ήρθε με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι.

Από την αποστολή των Βεστφαλών απουσίασε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος δεν ήταν διαθέσιμος μετά την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την αφυδάτωση.

Χλόζεκ και πρώτη νίκη για τη Χοφενχάιμ

Με το μυαλό πλέον στραμμένο και στην ευρωπαϊκή της πρεμιέρα απέναντι στον ΟΦΗ, η Χοφενχάιμ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Κρίστιαν Ίλζερ επικράτησε 2-1 της Στουτγκάρδης, με τον Χλόζεκ να κάνει τη διαφορά χάρη στα δύο τέρματα που σημείωσε στο 13' και το 67'.

Ο Αυστριακός τεχνικός επέλεξε σχηματισμό 4-1-4-1, με τον Μπάουμαν κάτω από τα δοκάρια και τους Τσούφαλ, Κάμπακ, Χαϊντάρι και Ροτς στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκε ο Αβντουλάχου, ενώ μπροστά του πήραν θέση οι Κόντε, Χλόζεκ, Μπέργκερ και Ντάγκιμ, με τον Λεμπερλέ στην κορυφή.

Στο Άουγκσμπουργκ, η Λεβερκούζεν κατάφερε να φύγει με έναν βαθμό, σε ένα παιχνίδι που λίγο έλειψε να χάσει μέσα από τα χέρια της.

Οι «ασπιρίνες» προηγήθηκαν, όμως ο Γκρέγκοριτς έφερε τα πάνω-κάτω μέσα σε μόλις πέντε λεπτά, σκοράροντας στο 50' και στο 55' για το 2-1. Η απάντηση της Λεβερκούζεν ήρθε στο φινάλε, με τον Σικ να διαμορφώνει το 2-2 στο 89' με τακουνάκι.

Την ίδια ώρα, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης δεν άφησε περιθώρια στη Μάιντς και έφυγε από την έδρα της με το 3-1.

Ο Ουζούν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με δύο γκολ, ενώ ο Μπουρκάρντ πρόσθεσε ακόμη ένα. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Νοά Ατουμπολού, ο οποίος απέκρουσε πέναλτι του Αμίρι στο 31ο λεπτό.

Μάλιστα, ο τερματοφύλακας της Άιντραχτ έγραψε τη δική του σελίδα στην Bundesliga, καθώς έφτασε τις έξι διαδοχικές αποκρούσεις πέναλτι, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στη διοργάνωση.

Με τη 3η αγωνιστική να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η μάχη στην κορυφή της Bundesliga δείχνει ήδη ιδιαίτερα αμφίρροπη, με Φράιμπουργκ και Ντόρτμουντ να έχουν κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα.