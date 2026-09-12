LIVEBLOG: Το pregame του Ολυμπιακός - ΟΦΗ στην πρεμιέρα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Στη νέα εποχή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μπαίνει ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Κυπελλούχο Ελλάδας ΟΦΗ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Οι Πειραιώτες θα επιδιώξουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, μετά το «στραβοπάτημα» κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

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