· Ολυμπιακός · ΟΦΗ

LIVEBLOG: Το pregame του Ολυμπιακός - ΟΦΗ στην πρεμιέρα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Δείτε ζωντανά μέσα από το Onsports το pregame του αγώνα Ολυμπιακός - ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Γιάννης Χονδρός

LIVEBLOG: Το pregame του Ολυμπιακός - ΟΦΗ στην πρεμιέρα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη νέα εποχή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μπαίνει ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Κυπελλούχο Ελλάδας ΟΦΗ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Οι Πειραιώτες θα επιδιώξουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, μετά το «στραβοπάτημα» κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Δείτε το LIVEBLOG:

COMMENTS
LATEST NEWS
18:41 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ψαρώσε» τον Βαρβαρίτη ο Ομπράντοβιτς

18:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΟΦΗ: Νίκησε με πρωταγωνιστή τον Χλόζεκ η Χόφενχαϊμ - Τα αποτελέσματα της Bundesliga

18:26 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε τη ρήτρα του Σαλάχ Εντίν

18:25 ΜΠΑΣΚΕΤ

Καρδίτσα: Φιλική νίκη επί του Προμηθέα στην Πάτρα

18:13 SUPER LEAGUE 2

Έκανε το 2Χ2 με ανατροπή κόντρα στην Athens Kallithea η Μαρκό

18:07 SUPER LEAGUE

LIVEBLOG: Το pregame του Ολυμπιακός - ΟΦΗ στην πρεμιέρα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

17:52 GREEK BASKET LEAGUE

Ισκιέρδο: “Αν δεν παίξουμε σωστή άμυνα, δε θα είμαστε πετυχημένοι”

17:48 EUROLEAGUE

Κοντός: «Οι εξελίξεις μιλούν από μόνες τους για την ΕΟΚ»

17:47 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η πρώτη ενδεκάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

17:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τuttomercatoweb: Ο Μαντσίνι έχει στη λίστα του τον Ταμπόρδα για την Εθνική Ιταλίας

17:43 SUPER LEAGUE

Ο Ουναΐ έπεισε τον Σαλάχ Εντίν - Το... πάλευε και ο Ελ Κααμπί

17:28 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κατήφορος δίχως τέλος για τη Μονακό: Θα αγωνιστεί στην πέμπτη κατηγορία της Γαλλίας!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας