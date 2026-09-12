· Παναθηναϊκός

Ισκιέρδο: “Αν δεν παίξουμε σωστή άμυνα, δε θα είμαστε πετυχημένοι”

Ο συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τις πρώτες στιγμές του στον Παναθηναϊκό, αλλά και τη ζωή του με τον Σέρβο τεχνικό, αποθεώνοντας τον.

Ηλίας Λαλιώτης

Ισκιέρδο: “Αν δεν παίξουμε σωστή άμυνα, δε θα είμαστε πετυχημένοι”
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Σουμπότιτσα ο Ζοσέπ Μαρία Ισκιέρδο μίλησε για το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας της ομάδας, στεκόμενος στην ομαδική άμυνα:

“Αν δεν παίξουμε σωστή άμυνα θα έχουμε πρόβλημα. Δε θα πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος μας. Να παίξουμε σωστή άμυνα” είπε αρχικά και πρόσθεσε: “Προσπαθούμε ακόμα να βρούμε τον ρυθμό μας. Έχουμε παίκτες που έχουν ελάχιστες ημέρες στην ομάδα και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να γνωριστούμε μεταξύ μας. Παίκτες με παίκτες και παίκτες με προπονητές”.

Τέλος μίλησε και για τη σχέση του και τη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς όπου αριθμεί 13 ολόκληρα χρόνια.

“Ο Ζέλικο είναι ο Ζέλικο. Είναι ένας παθιασμένος άνθρωπος που θα δώσει τα πάντα για την ομάδα του. Το 101%. Είτε είναι φιλικό προετοιμασίας, είτε είναι τελικός. Είναι ένας απίθανος άνθρωπος. Ένας κύριος. Εντός και εκτός γραμμών”.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:41 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ψαρώσε» τον Βαρβαρίτη ο Ομπράντοβιτς

18:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΟΦΗ: Νίκησε με πρωταγωνιστή τον Χλόζεκ η Χόφενχαϊμ - Τα αποτελέσματα της Bundesliga

18:26 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε τη ρήτρα του Σαλάχ Εντίν

18:25 ΜΠΑΣΚΕΤ

Καρδίτσα: Φιλική νίκη επί του Προμηθέα στην Πάτρα

18:13 SUPER LEAGUE 2

Έκανε το 2Χ2 με ανατροπή κόντρα στην Athens Kallithea η Μαρκό

18:07 SUPER LEAGUE

LIVEBLOG: Το pregame του Ολυμπιακός - ΟΦΗ στην πρεμιέρα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

17:52 GREEK BASKET LEAGUE

Ισκιέρδο: “Αν δεν παίξουμε σωστή άμυνα, δε θα είμαστε πετυχημένοι”

17:48 EUROLEAGUE

Κοντός: «Οι εξελίξεις μιλούν από μόνες τους για την ΕΟΚ»

17:47 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η πρώτη ενδεκάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

17:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τuttomercatoweb: Ο Μαντσίνι έχει στη λίστα του τον Ταμπόρδα για την Εθνική Ιταλίας

17:43 SUPER LEAGUE

Ο Ουναΐ έπεισε τον Σαλάχ Εντίν - Το... πάλευε και ο Ελ Κααμπί

17:28 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κατήφορος δίχως τέλος για τη Μονακό: Θα αγωνιστεί στην πέμπτη κατηγορία της Γαλλίας!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας