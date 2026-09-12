Ισκιέρδο: “Αν δεν παίξουμε σωστή άμυνα, δε θα είμαστε πετυχημένοι”

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Σουμπότιτσα ο Ζοσέπ Μαρία Ισκιέρδο μίλησε για το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας της ομάδας, στεκόμενος στην ομαδική άμυνα:

“Αν δεν παίξουμε σωστή άμυνα θα έχουμε πρόβλημα. Δε θα πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος μας. Να παίξουμε σωστή άμυνα” είπε αρχικά και πρόσθεσε: “Προσπαθούμε ακόμα να βρούμε τον ρυθμό μας. Έχουμε παίκτες που έχουν ελάχιστες ημέρες στην ομάδα και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να γνωριστούμε μεταξύ μας. Παίκτες με παίκτες και παίκτες με προπονητές”.

Τέλος μίλησε και για τη σχέση του και τη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς όπου αριθμεί 13 ολόκληρα χρόνια.

“Ο Ζέλικο είναι ο Ζέλικο. Είναι ένας παθιασμένος άνθρωπος που θα δώσει τα πάντα για την ομάδα του. Το 101%. Είτε είναι φιλικό προετοιμασίας, είτε είναι τελικός. Είναι ένας απίθανος άνθρωπος. Ένας κύριος. Εντός και εκτός γραμμών”.