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Τuttomercatoweb: Ο Μαντσίνι έχει στη λίστα του τον Ταμπόρδα για την Εθνική Ιταλίας

Στα ραντάρ του Ρομπέρτο Μαντσίνι για την Εθνική Ιταλίας φέρεται να βρίσκεται ο Βισέντε Ταμπόρδα, σύμφωνα με το Tuttomercatoweb.

Τuttomercatoweb: Ο Μαντσίνι έχει στη λίστα του τον Ταμπόρδα για την Εθνική Ιταλίας
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Οι εμφανίσεις του Βισέντε Ταμπόρδα στο ξεκίνημα της σεζόν με τον Παναθηναϊκό φαίνεται πως έχουν τραβήξει την προσοχή και εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Tuttomercatoweb, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι έχει τον 25χρονο μεσοεπιθετικό στις επιλογές του για την Εθνική Ιταλίας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να τον συμπεριλάβει στις κλήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Παρότι ο Ταμπόρδα είναι Αργεντινός, διαθέτει ιταλικό διαβατήριο, γεγονός που του επιτρέπει να αγωνιστεί με τη «Σκουάντρα Ατζούρα».

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έχει δώσει το «πράσινο φως» για το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την Ιταλία σε επίπεδο Εθνικής ομάδας.

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