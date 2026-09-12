Τuttomercatoweb: Ο Μαντσίνι έχει στη λίστα του τον Ταμπόρδα για την Εθνική Ιταλίας
Στα ραντάρ του Ρομπέρτο Μαντσίνι για την Εθνική Ιταλίας φέρεται να βρίσκεται ο Βισέντε Ταμπόρδα, σύμφωνα με το Tuttomercatoweb.
Οι εμφανίσεις του Βισέντε Ταμπόρδα στο ξεκίνημα της σεζόν με τον Παναθηναϊκό φαίνεται πως έχουν τραβήξει την προσοχή και εκτός Ελλάδας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Tuttomercatoweb, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι έχει τον 25χρονο μεσοεπιθετικό στις επιλογές του για την Εθνική Ιταλίας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να τον συμπεριλάβει στις κλήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.
Παρότι ο Ταμπόρδα είναι Αργεντινός, διαθέτει ιταλικό διαβατήριο, γεγονός που του επιτρέπει να αγωνιστεί με τη «Σκουάντρα Ατζούρα».
Μάλιστα, όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έχει δώσει το «πράσινο φως» για το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την Ιταλία σε επίπεδο Εθνικής ομάδας.