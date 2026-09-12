Κατήφορος δίχως τέλος για τη Μονακό: Θα αγωνιστεί στην πέμπτη κατηγορία της Γαλλίας!

Σε ακόμη χαμηλότερη κατηγορία οδηγείται η Μονακό, καθώς η γαλλική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FFBB) αποφάσισε να απορρίψει οριστικά το αίτημα του συλλόγου για συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Η απόφαση πάρθηκε στη συνεδρίαση του Ομοσπονδιακού Γραφείου το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μετά και την αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Διαχείρισης (CGC).

Παρά τις διαδοχικές εφέσεις και τις νέες οικονομικές προτάσεις που κατέθεσε η Μονακό, τα αρμόδια όργανα δεν πείστηκαν ότι ο σύλλογος διαθέτει τις απαραίτητες οικονομικές εγγυήσεις για να συνεχίσει σε υψηλότερο επίπεδο.

Από την τρίτη στην πέμπτη κατηγορία

Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα η «Roca Team» να υποχωρεί ακόμη περισσότερο στον γαλλικό μπασκετικό χάρτη. Η Μονακό είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με τον υποβιβασμό στην τρίτη εθνική, όμως πλέον οι τελευταίες αποφάσεις δείχνουν πως θα αγωνιστεί στη Nationale 3 (NM3).

Πρόκειται ουσιαστικά για την πέμπτη εθνική κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ, γεγονός που προκαλεί τεράστια αλλαγή στην αγωνιστική και διοικητική κατάσταση του συλλόγου.

Μάλιστα, η Nationale 3 δεν αποτελεί επαγγελματική κατηγορία, κάτι που σημαίνει ότι η Μονακό μένει εκτός ακόμη και από το επίπεδο της τρίτης εθνικής, το οποίο επίσης δεν χαρακτηρίζεται επαγγελματικό.

Δεν πείστηκαν από τις οικονομικές εγγυήσεις

Το βασικό ζήτημα που οδήγησε στην απόφαση της FFBB ήταν ο οικονομικός φάκελος που παρουσίασε η Μονακό. Η Επιτροπή Ελέγχου Διαχείρισης έκρινε ότι τα στοιχεία που κατατέθηκαν δεν ήταν αρκετά ώστε να αποδειχθεί με αξιόπιστο τρόπο πως ο σύλλογος μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του.

Παρά τις προσπάθειες των Μονεγάσκων να παρουσιάσουν ένα διαφορετικό οικονομικό πλάνο μέσω των αλλεπάλληλων φακέλων και εφέσεων, οι αρμόδιες αρχές παρέμειναν αρνητικές.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως η FFBB δεν χαρακτήρισε τη Μονακό χρεοκοπημένη. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά την ανεπάρκεια των οικονομικών εγγυήσεων που παρουσιάστηκαν και την αδυναμία τους να πείσουν ότι ο σύλλογος βρίσκεται σε επαρκώς σταθερή οικονομική κατάσταση.