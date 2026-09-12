Δουβίκας: «Υπέροχο το συναίσθημα της πρώτης νίκης στο Champions League

Ονειρική ήταν η πρεμιέρα της Κόμο στο UEFA Champions League, με την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας να επικρατεί με 4-1 της Λειψίας και τον Τάσο Δουβίκα να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο παιχνίδι κόντρα στους Γερμανούς.

Ο Δουβίκας, σε δηλώσεις του στην «Gazzetta dello sport» εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εκπληκτική βραδιά της ιταλικής ομάδας, τονίζοντας πως η εμφάνιση αυτή απέδειξε το υψηλό επίπεδο στο οποίο μπορεί να αγωνιστεί το σύνολο.

Παράλληλα, ο Έλληνας φορ ανέφερε πως η ομάδα του παραμένει προσγειωμένη αλλά αποφασισμένη να συνεχίσει να εκπλήσσει την Ευρώπη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τάσου Δουβίκα:

«Υπέροχο το συναίσθημα της πρώτης νίκης στο Champions League. Δουλέψαμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή και να κερδίσουμε έτσι, μπροστά στους οπαδούς μας. Είναι κάτι που θα μείνει για πάντα στο μυαλό των οπαδών μας αλλά πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο ματς. Αυτή είναι η πιο κρίσιμη στιγμή, όπου θα πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι».

Για τον Φάμπρεγας: «Δεν άλλαξε τον τρόπο προετοιμασίας του αγώνα και πιστεύω ότι αυτό ήταν σημαντικό. Όπως πάντα μάς ζήτησε να έχουμε θάρρος, συγκέντρωση και την προσωπικότητα για να παίξουμε όπως ξέρουμε. Παίζουμε σε μία διοργάνωση που παίρνουν μέρος οι καλύτερες ομάδες στον κόσμο, που έχουν μεγάλη ιστορία στις πλάτες τους. Εμείς μόλις τώρα φτάσαμε, δεν θα ήταν έξυπνο να πιστέψουμε ότι βρισκόμαστε ήδη σε αυτό το επίπεδο».

Για το που μπορεί να φτάσει η Κόμο: «Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για τέτοια θέματα. Στην Serie A υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες πολύ υψηλού επιπέδου. Ο προπονητής έδειξε ότι ξέρει πώς να διαχειριστεί την ομάδα. Εγώ και ο Μόιζε Κεν είμαστε συγκεντρωμένοι στην Κόμο και είμαι χαρούμενος που ένας τέτοιος παίκτης ήρθε να παλέψει μαζί μας. Θα χρειαστούμε τη βοήθεια όλων. Όσον αφορά στους Νικο Παθ και Μπατούρινα, είναι δύο πανέξυπνοι παίκτες και μεγάλης ποιότητας. Για έναν επιθετικό είναι ευχαρίστηση να τους έχει κοντά».