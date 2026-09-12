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Η επιστροφή του Βεζένκοφ, ο ορεξάτος ΜακΙντάιρ και ο παράγοντας Χολ

Ο Σάσα Βεζένκοφ επέστρεψε στη δράση και έκρινε το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, την ίδια ώρα είδαμε ένα μικρό δείγμα του τι μπορεί να κάνει ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ενώ ο Ντόντα Χολ συνέχισε τις... υψηλές πτήσεις.

Γιάννης Χονδρός

Η επιστροφή του Βεζένκοφ, ο ορεξάτος ΜακΙντάιρ και ο παράγοντας Χολ
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Μπορεί ο ανανεωμένος Ερυθρός Αστέρας του Ίμπον Ναβάρο να του... έβγαλε το λάδι, όμως ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-87 στο πρώτο του τεστ για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στη Λευκωσία, συνεχίζοντας νικηφόρα την πορεία του στα φιλικά προετοιμασίας.

Για πρώτη φορά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε όλους τους παίκτες, με εξαίρεση τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου, στη διάθεσή του, βγάζοντας μια πρώτη σαφή εικόνα για το ρόστερ που έχει στα χέρια του, πριν τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας για το Super Cup της EuroLeague.

Ο Σάσα Βεζένκοφ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση για λογαριασμό των Πειραιωτών και παρά το γεγονός ότι ταλαιπωρούνταν από ενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα πριν και κατά τη διάρκεια του ματς, απέδειξε πως παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς για τους «ερυθρόλευκους».

Σε 26 λεπτά συμμετοχής, ο MVP της EuroLeague σημείωσε 22 πόντους (6/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ με δικό του εύστοχο σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας του

Σημαντικά σημάδια βελτίωσης παρουσίασε κόντρα στην... πρώην ομάδα του και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Στα πρώτα παιχνίδια αναζητούσε ρυθμό και πατήματα, όμως εδώ ο Αμερικανός γκαρντ ανέλαβε αποφασιστικά τα ηνία της επίθεσης. Σε 21 λεπτά παρουσίας στο παρκέ, είχε θετικότατη αποτίμηση με 11 πόντους (3/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, δείχνοντας πως σταδιακά αφομοιώνει τους αυτοματισμούς που απαιτεί ο ρόλος του στο σύστημα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Τις εξαιρετικές του εμφανίσεις από το τουρνουά του Crete IBT συνέχισε ο Ντόντα Χολ. Στο Ηράκλειο ο Αμερικανός σέντερ εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ και πήρε θέση στην πεντάδα. Έκτοτε και μετά την επιστροφή του Σέρβου, εντυπωσιάζει, δείχνοντας εμφανή σημάδια βελτίωσης, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, όπου φαίνεται να είναι πιο συγκεντρωμένος στις αλλαγές.

Και στην Κύπρο λοιπόν πιστοποίησε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αποδεικνύοντας πως είναι κάτι παραπάνω από υπολογίσιμος στη φετινή frontcourt των Πρωταθλητών Ευρώπης.

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