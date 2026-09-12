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EuroLeague: Οριστικά στο Άμπου Ντάμπι το πρώτο Super Cup

Το πρώτο Super Cup στην ιστορία της EuroLeague θα πραγματοποιηθεί κανονικά στο Άμπου Ντάμπι το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου.

EuroLeague: Οριστικά στο Άμπου Ντάμπι το πρώτο Super Cup
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Το πρώτο Super Cup της EuroLeague είναι πλέον γεγονός και θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, παρά τις έντονες συζητήσεις που προηγήθηκαν σχετικά με την πραγματοποίησή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή είχε προκαλέσει προβληματισμό στις συμμετέχουσες ομάδες, οι οποίες εξέφρασαν ανησυχίες τόσο για τη δική τους ασφάλεια όσο και για την προστασία όλων των εμπλεκομένων στη διοργάνωση.

Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο ακόμη και για ενδεχόμενη αναβολή του Super Cup. Ωστόσο, η EuroLeague προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση, διαψεύδοντας τα συγκεκριμένα σενάρια και ξεκαθαρίζοντας πως η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Μετά τις απαραίτητες εγγυήσεις και διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια, ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσε είναι πλέον έτοιμοι να ταξιδέψουν στο Άμπου Ντάμπι.

https://www.instagram.com/p/DcywH9WtBG6/

Οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων:

18 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (17:00)

Ντουμπάι BC - Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)

19 Σεπτεμβρίου

Μικρός τελικός (17:00)

Τελικός (20:00)

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