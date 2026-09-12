· Ολυμπιακός

Βόλος: Πλησιάζει στη σπουδαία μεταγραφή του Καμπελά

Ο Βόλος βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 36χρονου Ρεμί Καμπελά, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Ολυμπιακό για την τρέχουσα σεζόν.

Βόλος: Πλησιάζει στη σπουδαία μεταγραφή του Καμπελά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ομάδα της Μαγνησίας κινείται για μία σημαντική μεταγραφική προσθήκη, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού.

Ο Καμπελά ανήκει στον Ολυμπιακό, όμως δεν βρίσκεται στα πλάνα των «ερυθρόλευκων» ενόψει της νέας σεζόν. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις κι η υπόθεση φαίνεται πως έχει προχωρήσει σημαντικά.

Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, ο Καμπελά βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στον Βόλο, με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να ολοκληρωθεί.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στη Ναντ με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό κι όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα, αλλά για λογαριασμό της ομάδας της Μαγνησίας.

Ο Καμπελά έχει κατακτήσει στο παρελθόν το πρωτάθλημα της Γαλλίας με τη Μονπελιέ κι, εφόσον ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον Βόλο, θα αγωνιστεί σε δεύτερη ελληνική ομάδα στην καριέρα του.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Αμφίβολος ο Μπάρτλεϊ, ενόψει Σπαρτάκ Σουμπότιτσα

12:07 SUPER LEAGUE

Άρης: Στην Ελλάδα την Κυριακή ο Μπρούμα για να υπογράψει στους «κίτρινους»

11:44 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Το σεντόνι, η αποθέωση στον Μπρινιόλι και το «κιτρινόμαυρο» πάρτι!

11:31 OPINION

Με απουσίες αλλά και ξεκάθαρη υπογραφή

11:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μαυροπάνος βρήκε δίχτυα για δεύτερο σερί ματς: Σκόραρε στην «εξάρα» της Γουέστ Χαμ

10:46 SUPER LEAGUE

Βόλος: Πλησιάζει στη σπουδαία μεταγραφή του Καμπελά

10:32 NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η βόλτα με το σκάφος του Τόμπσον κι η ατάκα για τον «Καπετάν Κλέι»

10:23 SUPER LEAGUE

Super League: Πού θα δείτε τα Ολυμπιακός – ΟΦΗ και Ηρακλής – Ατρόμητος | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

09:54 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κοντά σε συμφωνία με τη Ρόμα για τον Σαλάχ Εντίν – Το πλαίσιο των συζητήσεων

09:39 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Μαρκό και Athens Kallithea κοντράρονται για «2 στα 2»

09:12 MVP

Γιατί είναι τόσο δύσκολο ένας άντρας να επιλέξει ένα κομψό παντελόνι;

08:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Το χρονικό της πρεμιέρας της Κ19 στο Youth League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας