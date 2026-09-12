Βόλος: Πλησιάζει στη σπουδαία μεταγραφή του Καμπελά

Η ομάδα της Μαγνησίας κινείται για μία σημαντική μεταγραφική προσθήκη, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού.

Ο Καμπελά ανήκει στον Ολυμπιακό, όμως δεν βρίσκεται στα πλάνα των «ερυθρόλευκων» ενόψει της νέας σεζόν. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις κι η υπόθεση φαίνεται πως έχει προχωρήσει σημαντικά.

Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, ο Καμπελά βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στον Βόλο, με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να ολοκληρωθεί.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στη Ναντ με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό κι όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα, αλλά για λογαριασμό της ομάδας της Μαγνησίας.

Ο Καμπελά έχει κατακτήσει στο παρελθόν το πρωτάθλημα της Γαλλίας με τη Μονπελιέ κι, εφόσον ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον Βόλο, θα αγωνιστεί σε δεύτερη ελληνική ομάδα στην καριέρα του.