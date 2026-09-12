Παναθηναϊκός: «Η Ρόδος είναι πράσινη» – Το «ευχαριστώ» στον κόσμο (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε στο πλευρό του τους φίλους του και στη Ρόδο, με τον κόσμο του «τριφυλλιού» να δίνει έντονο πράσινο χρώμα στις εξέδρες του κλειστού της Καλλιθέας.

Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν ανώτεροι στο παρκέ και πήραν τη νίκη (78-56) κόντρα στην ΑΕΚ, σε μια αναμέτρηση όπου η παρουσία των φιλάθλων τους ήταν ιδιαίτερα δυναμική. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν σταμάτησαν να τραγουδούν, δημιουργώντας όμορφη ατμόσφαιρα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη συμπαράστασή του, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο από την εξέδρα.

«Ευχαριστούμε που είστε πάντα στο πλευρό μας! Η Ρόδος είναι ΠΡΑΣΙΝΗ, Παναθηναϊκέ!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση.