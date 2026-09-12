Παναθηναϊκός AKTOR – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα: Δυνατό τεστ με την πρωταθλήτρια Σερβίας

Η πρώτη εικόνα του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του, ήταν θετική. Οι «πράσινοι» έπαιξαν εξαιρετικά κατά διαστήματα απέναντι στην ΑΕΚ, επικράτησαν με 22 πόντους διαφορά (78-56), παρά τις πολλές απουσίες τους.

Λιγότερες από 24 ώρες μετά, το «τριφύλλι» έχει ένα ακόμη δυνατό τεστ για το τουρνουά της Ρόδου. Στο γήπεδο της Καλλιθέας θα αντιμετωπίσει την Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Πρωταθλήτρια ομάδα της Σερβίας, κάτι που δείχνει και την δυνατότητά της.

Ο Παναθηναϊκός σε ακόμη ένα ματς θα αγωνιστεί χωρίς τους Σλούκα, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χέιζ-Ντέιβις, Φαλ και Κουζέλογλου. Δεδομένα ο Ομπράντοβιτς θα μοιράσει το χρόνο, θα κάνει δοκιμές και θα τεστάρει την ομάδα του σε συστήματα και συνθήκες που θέλει.

Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 18:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24.