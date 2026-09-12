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Τσάνινγκ Φράι: «Ο Γιάννης δεν έχει τις ικανότητες του Εμπίντ»

Ο Τσάνινγκ Φράι σχολίασε το παιχνίδι του Γιάννη Αντετοκούνμπο και υποστήριξε πως ο Έλληνας σταρ δυσκολεύεται να προσαρμόσει το παιχνίδι του όταν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, συγκρίνοντάς τον με τον Τζοέλ Εμπίντ.

Τσάνινγκ Φράι: «Ο Γιάννης δεν έχει τις ικανότητες του Εμπίντ»
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Ο πρώην NBAer μίλησε στο «Road Trippin Show» και αναφέρθηκε στον Γιάννη, τονίζοντας πως το αγωνιστικό του στυλ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αθλητικότητα και τη σωματική του δύναμη.

Όπως εξήγησε, ένας τραυματισμός σε σημείο όπως ο αστράγαλος, το γόνατο ή το ισχίο μπορεί να περιορίσει σημαντικά το παιχνίδι του Αντετοκούνμπο, καθώς δεν διαθέτει, σύμφωνα με τον ίδιο, το ίδιο εύρος επιθετικών λύσεων με άλλους ψηλούς του NBA.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έφερε τον Τζοέλ Εμπίντ, υποστηρίζοντας πως ο Καμερουνέζος μπορεί να στηριχθεί στο σουτ μέσης απόστασης, στα fadeaways, στο post παιχνίδι και στο τρίποντο ακόμη και όταν δεν βρίσκεται στο 100%.

Όσα είπε ο Φράι:

«Ο Γιάννης είναι ένας δίμετρος running back. Τρέχει πάνω σου. Αν τραυματιστεί στον αστράγαλο, το γόνατο, το ισχίο, τον ώμο, δεν μπορεί να παίξει το παιχνίδι του.

Δεν έχει τις ικανότητες. Εννοώ να σουτάρει από μέση απόσταση, post-ups, τρίποντα για να το ισορροπήσει, όπως κάνει ο Τζοέλ Εμπίιντ. Ο Εμπίιντ όταν είναι τραυματίας, μπορεί απλά να σουτάρει fadeaways και να έχει 30 πόντους μέσο όρο. Ο Γιάννης δεν έχει αυτή την ικανότητα λόγω του σώματός του».

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