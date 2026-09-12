Γιατί είναι τόσο δύσκολο ένας άντρας να επιλέξει ένα κομψό παντελόνι;

Μπορεί η μπλούζα να είναι το main item στο ανδρικό shopping, το παντελόνι όμως είναι η βάση του. Και όταν έχει να κάνει με τα θεμέλια της εξωτερικής μας εμφάνισης δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα και ποτέ στην τύχη του.

Στα χαρτιά μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο καθώς πέρα από το ύφασμα, το χρώμα και το μέγεθος δεν απαιτεί άλλο ψάξιμο. Και όμως ακόμα και αυτή η τριπλέτα δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να πετύχει.

Αλλά γιατί είναι τόσο σημαντικό το παντελόνι για έναν άντρα;

Σε μια άλλη εποχή μπορεί να μην θέλαμε να ακούσουμε καν τη λέξη «εφαρμοστό» καθώς αφήναμε το πίσω μέρος του παντελονιού να κρέμεται σαν τίμιοι yo skaters που υπήρξαμε, πλέον όμως κάτι τέτοιο δεν υπάρχει καν στον ορίζοντα, εκτός από εκείνους που κάνουν όντως skate ακόμα.

Το παντελόνι όμως είναι το πιο σημαντικό item για έναν άντρα γιατί είναι και το πιο δύσκολο από όλα για να το επιλέξεις.

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Μπορεί τα T-Shirt, τα πουκάμισα ή τα hoodies να δέχονται τις περισσότερες πρώτες ματιές, αν όμως το παντελόνι δεν περνάει τη βάση, τότε καλύτερα να κυκλοφορείς με το εσώρουχο (που λέει ο λόγος). Μοιάζει αναλώσιμο μεν, αλλά έχεις τις μεγαλύτερες απαιτήσεις από όλα σου τα ρούχα σε καθημερινή βάση.

Ας είμαστε ειλικρινείς, το παντελόνι σου θα τονίζει πάντα τα δυνατά σου σημεία (μέση, πόδια και κοιλιά), θα τα προδίδει αν δεν είναι στην επιθυμητή κατάσταση ή έστω θα μπορεί να τα κρύβει.

Εφόσον θες τα παντελόνια σου να αναδεικνύουν τον σωματότυπό σου ή να τον «προστατεύουν», καλό είναι να ξέρεις τι ζητάς. Όσο όμορφο, κομψό και καλοφτιαγμένο και αν είναι ένα παντελόνι, αν δεν εφαρμόζει καλά πάνω μας, τότε δεν θα δείχνει καθόλου ωραίο.

To Manual για να διαλέξεις το καταλληλότερο

Πίσω μέρος: Το πρώτο τεστ που πρέπει να κάνετε, όταν φοράτε νέο παντελόνι είναι να καθίσετε. Έτσι, θα καταλάβετε πώς «κάθεται» στο πίσω μέρος. Θα πρέπει να μην σας τραβάει καθόλου ούτε να κατεβαίνει πολύ χαμηλά η μέση του, διότι τότε είναι μικρό. Aλλιώς είναι πιο μεγάλο από αυτό που πρέπει.

Η μέση: Θα πρέπει να αισθάνεσαι ότι δεν χρειάζεται να φοράς ζώνη, για να μένει στη θέση του. Αν πέρασε το τεστ, είσαι σε καλό δρόμο. Μην ρουφιέσαι όμως, γιατί το παντελόνι θα αντιδράσει και συνήθως όχι και στο καλύτερο χρονικά σημείο.

Ο Καβάλος: Πρόκειται για ένα σημείο που μπερδεύει πολλούς, ακριβώς επειδή μερικά παντελόνια είναι ψηλόμεσα και άλλα χαμηλοκάβαλα. Έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος το παντελόνι να κατεβαίνει προς τα κάτω επειδή είναι στενό στον καβάλο και όχι επειδή είναι έτσι το σχέδιό του. Η πίεση στον καβάλο ή η μέση που καταλήγει πολύ χαμηλά είναι σίγουρα άβολα σημάδια.

Μήκος: Το παντελόνι έχει το σωστό μήκος, αν ακουμπάει ελαφρά στο παπούτσι και όχι να διπλώνει ή να το πατάς. Στόχος μας η κομψότητα είπαμε.

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Εφαρμογή στα πόδια: Αρκετοί άντρες προτιμούν τα παντελόνια φαρδιά στους μηρούς, ενώ άλλοι τα προτιμούν πιο στενά. Γενικά, το πιο στενό κόψιμο θεωρείται πιο μοντέρνο, όμως υπάρχει αρκετή απόκλιση. Το ζητούμενο και εδώ είναι το παντελόνι ούτε να σακουλιάζει αλλά ούτε και να τεντώνεται υπερβολικά, δημιουργώντας ζάρες και τσακίσματα. Κάθε μάρκα έχει τη δική της γραμμή, οπότε δεν ταιριάζουν όλες σε όλους.